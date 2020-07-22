Семен Слепаков отдыхает в Карелии

В конце прошлой недели в петрозаводском салоне красоты «Сарафан» был замечен известный юморист, музыкант и шоумен Семен Слепаков. Обслужив такого нерядового клиента, сотрудники салона написали об этом в своем паблике тоже не без юмора.



«@tan_4ik так безупречно подстригла @slepakovsemyon, что ему пришлось надеть бейсболку..»,

- сопроводили снимок сотрудники салона.

На снимке Семен Слепаков выглядит изрядно похудевшим. Как стало известно нашему порталу юморист поправляет здоровье в клинике «Кивач».

22 июля близкий к правительству Карелии телеграмм-канал "Карельские лайки" также опубликовал фото Слепакова в Карелии.

На снимке рядом с ним фотограф Арина Степенная. "С Семеном Слепаковым, мастером острого слова и злободневных музыкальных интерпретаций. Не работа, а мечта", - сопровождает снимок Арина на своей странице в соцсетях.

Сотрудники клиники на следующей неделе планируют поделиться видеоподробностями пребывания Семена Слепакова.

Словом, звезды продолжают любить нашу республику. В конце июня в «Киваче» поправлял здоровье лидер известной группы «Little big» Илья Прусикин.