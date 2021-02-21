Астрологи советуют не откладывать воплощение планов и задумок

Эта неделя будет благоприятной во всех отношениях. Вам представится хороший шанс осуществить свои смелые задумки, затрагивающие сферу финансов. Другие планы также лучше не откладывать на потом, так как именно сейчас появятся все предпосылки для их успешного воплощения. Главное — рассчитать свои силы, чтобы реализовать все самое важное из задуманного.

Источник: astro-ru.ru

Овнам удастся гармонизировать свой любовный союз и добиться повышения своего служебного авторитета. Вы будете трудиться без отдыха и перекуров, а все мелкие бытовые проблемы устраните благодаря поддержке вашей второй половинки. В выходные к вам могут неожиданно нагрянуть незваные гости.

Тельцам рекомендуется внимательнее отнестись к состоянию своего опорно-двигательного аппарата. Заметив наличие хотя бы малейших проблем, не откладывайте визит к врачу. На работе у вас появятся возможности для карьерного роста. В личной жизни будут царить спокойствие и гармония.

Близнецы с неохотой будут выполнять свои служебные обязанности. Куда интересней вам покажется какой-то личный проект, который вы начнете совместно с вашим новым другом. Если этим человеком окажется лицо противоположного пола, между вами вспыхнет любовный роман, основанный на родстве интересов.

Раки проведут неделю на эмоциональном подъеме. Работа будет спориться в ваших руках, а от прежнего уныния и следа не останется. Пока вы излучаете уверенность в себе и оптимизм, ваша карьера начнет развиваться. В этом вам поможет умение договариваться даже с самыми сложными собеседниками.

Львы заметят, что все вокруг относятся к ним на удивление тепло и приветливо. Вам понравится подобный расклад, но при этом вы будете ждать от происходящего какого-то неприятного подвоха. Этот «подвох» обнаружится достаточно скоро — вы выясните, что люди, поющие вам дифирамбы, преследуют корыстные цели.

Девы все рабочие дни проведут за подготовкой к какому-то интересному мероприятию, которое будет запланировано на выходной. Праздник вас не разочарует, но в других сферах жизни крупных успехов не предвидится. Возможно, вы испытаете огорчение из-за упущенной возможности заработать денег.

Весам представится возможность вплотную заняться своим хобби. Другие дела — дом, семья и работа — не потребуют всецелой сосредоточенности. Ближе к выходным у вас появится новая цель. Вы захотите сделать крупное приобретение, но для этого вам придется взять деньги в долг.

Скорпионов ждут семейные неурядицы. Разногласия между вами и вашим супругом усугубятся, и вы перестанете ждать, что этот конфликт закончится миром. Из-за этого вам не удастся в должной степени сосредоточиться на карьерных вопросах. Только в выходные тучи над вами развеются, а все проблемы мало-помалу исчезнут.

Стрельцы решат обновить свой гардероб и сядут на диету, чтобы встретить весну в прекрасной физической форме. Личную жизнь вы пустите на самотек, устав от того, что ваш любовный союз отличается большим непостоянством. Проявив равнодушие, вы еще больше усугубите непонимание между вами и вашим партнером.

Козерогов ждет успех в финансовой сфере. Вы и сами не заметите, как ваш доход стремительно возрастет, и вы сможете, наконец, позволить себе дорогие покупки, о которых раньше и не мечтали. Слухи, которые начнут ходить за вашей спиной, вы не будете торопиться опровергнуть — вам будет важно мнение только близких людей.

Водолеи попытаются восстановить свой эмоциональный баланс и для этого решат ненадолго сменить обстановку. Возможно, вам придется взять отпуск за свой счет. В конечном итоге вы окажетесь вдали от родственников и друзей, что поможет вам разложить мысли по полочкам и достичь гармонии в своем внутреннем мире.

Рыбы не захотят привлекать к себе внимание окружающих. Нет, вы не превратитесь в неприметную «серую мышь», которая молча сидит в уголке, вдали от всего, что вокруг происходит. В событиях этих дней вы будете играть довольно важную роль, но ваша позиция не будет понятна ни вам, ни вашим коллегам и друзьям. (Фото: moscow-oblast.sm-news.ru)