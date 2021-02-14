Астрологи назвали лучшее время для решительных шагов в личной жизни

Сейчас лучше не обращать внимания на рекомендации окружающих. Последовав советам доброжелателей, вы непременно получите неприятности. Лучше рассчитывать исключительно на себя, особенно в личной жизни. Если сердце велит сделать решительный шаг к сближению с предметом ваших воздыханий, не откладывайте признание в своих чувствах! Для подобных решительных шагов особенно благоприятным будет конец недели.

Источник: astro-ru.ru

Овнам рекомендуется меньше размышлять и больше действовать. Перед вами появится реальный шанс стать значительно богаче и популярнее. Не пытайтесь оправдать свою лень и не ищите невидимые препятствия для ваших успехов. Выходные посвятите своей второй половинке, окружив ее морем романтики.

Тельцы будут недовольны своим самочувствием. Высока вероятность, что вам придется бездельничать на больничном. Эти вынужденные выходные помогут восстановить эмоциональный баланс, отдохнуть телом и душой. К концу недели вы решите слегка поразвлечься и заведете роман в интернете.

Близнецы увидят сразу несколько заманчивых перспектив для карьерного роста. Желая взять от судьбы все и сразу, вы можете совершить ряд ошибок. Личная жизнь поставит перед вами другого рода вопрос. Вам придется срочно решать, есть ли будущее у вашего нынешнего романа.

Раки докажут свою активную гражданскую позицию. Дело, которым вы займетесь при поддержке лучших друзей, будет призвано помочь обездоленным людям. Не исключено, что в битве за торжество справедливости вы доберетесь до высших эшелонов государственной власти.

Львам эта неделя ничем выдающимся не запомнится. В личных делах вы проявите повышенный энтузиазм, но не сможете растопить лед, покрывающий сердце вашей зазнобы. К выходным вы махнете на все рукой и устроите вечеринку, которая станет шумным финалом этой не слишком удачной недели.

Девы будут готовиться к семейному торжеству. Вы проведете генеральную уборку, а потом займетесь культурной программой этого праздника. Параллельно с этими приятными хлопотами вам придется решать какую-то сложную рабочую проблему, возникшую по вине вашего нерадивого сослуживца.

Весы вступят в борьбу за здоровый образ жизни. На вашем столе будут присутствовать самые полезные блюда, а от своих любимых лакомств и калорийных десертов вы безвозвратно откажетесь. Пока вы работаете над собой, в зону вашего интереса не попадут ни семья, ни финансовые дела, ни карьера.

Скорпионам неделя принесет спокойствие и благополучие. Вы устраните домашний конфликт, после чего приступите к ликвидации аврала, возникшего на работе. Вами будет владеть оптимистичный настрой, и от своих трудов вы ощутите не усталость, а чувство полной удовлетворенности.

Стрельцы испытают потребность в спокойствии и гармонии. Их вы будете искать не внутри своей семьи, а далеко за пределами дома. Не исключено, что главной отдушиной для вас станет ваше хобби. Вы будете редко видеть своих домочадцев, и им это не очень понравится.

Козерогам захочется что-то поменять в своей жизни. Для начала вы освободитесь от вещей, которые зачем-то долгое время хранили. Но это не избавит вас окончательно от тягостных воспоминаний. Куда лучше с этой задачей справится шумная вечеринка, на которой вы встретите своего идеального спутника жизни.

Водолеи проведут неделю в очень комфортных условиях. Работая неторопливо и немного расслабленно, вы будете возвращаться домой в приподнятом настроении. По этой причине ваш вечерний досуг будет проходить на редкость активно, а в семье воцарятся любовь и гармония.

У Рыб появится возможность начать любовный роман или внести гармонию в свои нынешние отношения. Противоположный пол не сможет устоять под натиском вашего обаяния. В профессиональных делах, выполняя свой новый проект, будьте предельно внимательны и не обращайте внимания на советы коллег. (Фото: dobrenok.com)