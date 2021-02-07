Астрологи дали совет, как реализовать свои цели и осуществить мечты

Сейчас самое время задуматься – сбылись ли те сокровенные мечты, которые вы рисовали в своем воображении и воплотить которые так страстно хотели? Если ответ будет отрицательным, значит, настала пора подумать, как достигнуть успеха. Чтобы реализовать свои цели, нужно не бояться отказаться от некоторых привычных благ и не отвергать помощь тех людей, которые её бескорыстно предлагают. В целом эта неделя будет благоприятна для начала новых проектов, всесторонней работы над собой, а также для построения новых любовных отношений.

Источник: astro-ru.ru

Овны начнут двигаться к намеченной цели, но не по прямой, а каким-то очень странным маршрутом. Вы решите, что так сможете сэкономить время и силы для реализации ваших высоких амбиций. Однако вскоре вы поймете, что ошибались, вернетесь к уже хорошо изученной «колее» и больше с нее не свернете.

На Тельцов обрушится ряд мелких житейских проблем. Чтобы их успешно преодолеть, вам придется потратить практически все свои накопления. Зато личная жизнь очень порадует. Если вы заняты поиском настоящей любви, будьте уверены – в выходные ваша мечта осуществится.

Близнецы будут пользоваться повышенной общественной популярностью. По ряду независящих от вас причин все вокруг начнут вас считать очень успешным, благополучным и на удивление стильным человеком, к которому стоит обратиться за дельным советом. Времени на личную жизнь у вас практически не останется.

Раки окажутся во власти ложных амбиций. Вы решите во что бы то ни стало преуспеть и ради этого будете проводить на работе все свободные часы. Пока вы гонитесь за призрачным карьерным успехом, ваша личная жизнь собьется с ранее взятого курса. Ваш любимый человек заскучает и начнет виртуальный роман.

Львам рекомендуется вплотную заняться здоровьем. Посетите врача и пройдите полный осмотр. Кроме того, вам стоит несколько снизить свой жизненный темп и увеличить продолжительность сна. Тем самым вы сможете избавиться от усталости, которая копилась уже много недель.

Девы займутся поиском нового образа. В этом вам помогут советы, найденные в интернете. Смена имиджа очень благоприятно отразится на вашей личной жизни. Вами наконец заинтересуется человек, которого вы давно планировали покорить. А если у вас есть постоянный партнер, он вновь окружит вас романтикой.

Весы будут постоянно метаться между работой и домом. Стремительный темп этой недели вас утомит, и выходные вы наметите провести очень пассивно. Однако вам не удастся два дня напролет лежать на диване, так как в ваш дом нагрянет нежданный гость, видеть которого вам не очень хотелось.

Скорпионам не стоит требовать от себя невозможного. Не переживайте, если ваши проекты не приносят пока ожидаемой прибыли, лучше продолжать работать над их усовершенствованием. В личной жизни вам не грозят какие-либо проблемы, кроме небольшого конфликта со старшими родственниками.

Стрельцы займутся переустройством своего внутрисемейного уклада. Вы, устав постоянно быть на второстепенных ролях, попытаетесь свергнуть с «престола» своего единолично правящего партнера по браку. Но вскоре вам придется признать, что в одиночку решать целый ворох проблем вы попросту не способны.

Козерогам понадобится совет мудрого человека. Возможно, вас встревожит вопрос, связанный с вашим будущим. Вы посовещаетесь с кем-то из старших друзей и решите, что страх перемен не должен останавливать вас на пути к улучшению своей жизни.

Водолеи всего будут добиваться ценой невероятных усилий. Чтобы ваша карьера продвинулась вверх, вы будете проводить на работе значительно больше времени, чем полагается. Дома вам придется воплощать какой-то затратный и очень трудоемкий проект. Слегка отдохнуть удастся только в воскресенье.

Рыбы завладеют важными сведениями о своем главном конкуренте. Вы решите, что этот компромат необходимо использовать безотлагательно, и просчитаетесь. В личных делах вас ожидает куда больший успех. Возможно, выходные вы проведете в обществе той особы, которая давно вызывала у вас интерес. (Фото: vk.com/musika_priyatnaya)