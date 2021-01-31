Астрологи предсказали уникальную возможность изменить жизнь к лучшему

Если вы давно о чем-то мечтали, но до сих пор не могли решиться сделать важный шаг, на этой неделе судьба даст вам «волшебный пинок». По воле обстоятельств вы окажетесь там, где давно хотели оказаться (в объятиях любимого человека, которого вы не знали, как покорить, или на прежде неприступной вершине карьеры). Но не думайте, что всю неделю вы сможете лежать на печи, как Емеля, и ничего не делать. Только как следует потрудившись эти семь дней, вы кардинально измените свою жизнь к лучшему.

Источник: astro-ru.ru

Овны проведут неделю ярко и интересно. Стремительный темп, который приобретет ваша жизнь, будет вам импонировать. В ваших глазах появится дерзкий огонь, который присущ победителям, что не останется без внимания противоположного пола.

Тельцы испытают беспокойство за судьбу кого-то из близких. Возможно, у вашего родственника возникнут проблемы, связанные с финансовой сферой. Вы примете живое участие в их устранении, пожертвовав и своим законным досугом, и накоплениями, которые вы делали на дорогую покупку.

Близнецы получат массу ярких эмоций. Ваша карьера продолжит свой постепенный рост, а в вашей личной жизни произойдут удивительные события. С помощью интернета вы начнете очень красивый роман с неординарным и на редкость привлекательным человеком.

Раки будут целенаправленно устранять «недоделки» в делах и избавлять себя от всего, что отжило. Подвергая свою действительность подобной «ревизии», вы будете преследовать только одну цель – стать человеком морально свободным, уверенным в завтрашнем дне и по-настоящему счастливым.

Львы проявят все самые лучшие качества своей натуры. Вы будете бескорыстно помогать и новым коллегам, и родственникам, и друзьям, но и о своей личной жизни вы не забудете. Ваш любимый человек получит от вас много знаков внимания, а конфликты и ссоры между вами прекратятся.

Девы возьмутся за решение сложной семейной проблемы. Вы попытаетесь избавиться от постоянного дефицита финансов и с этой целью устроитесь на вторую работу. При этом переутомление будет вам противопоказано, поэтому все-таки делайте перерывы в своем насыщенном графике.

Весы посвятят себя созидательной деятельности. Вместе со своими детьми вы соорудите кормушку для птиц, поможете престарелой соседке или навестите приют для бездомных. Единственным, кто не получит от вас должного количества любви и внимания, станет ваша вторая половинка.

Скорпионам представится шанс проявить свои скрытые способности. Вы окажетесь в новой обстановке, которая потребует от вас и широты кругозора, и умения нестандартно мыслить. Не исключено, что одно из дарований, которое вы случайно откроете в себе, станет для вас новым увлекательным хобби.

Стрельцов ожидает много новых знакомств. Кто-то из людей, с которыми вам придется общаться, будет искренне восхищен вашими талантами и чувством юмора. Однако в ваш круг общения случайно попадет человек, который начнет вам завидовать, а вы не сразу поймете, что пригрели змею на груди.

Козерогам сейчас не рекомендуется проводить рискованные финансовые операции. Материальная сфера может подождать, чего нельзя сказать о вашей личной жизни. Если в вашей паре назреет какой-то конфликт, не пытайтесь его замолчать, так как это может незаметно довести вас до развода.

Водолеи будут уделять членам своей семьи слишком много внимания. Решая дела, которые могли быть успешно завершены и без вашего прямого участия, вы к выходным будете чувствовать полнейшее изнеможение. Избавиться от него вам поможет отдых вдали от городской суеты, например, прогулка по лесу.

Рыб ожидает крупный карьерный успех и рост доходов. В вашей жизни произойдет загадочная случайность, после которой ваша карьера резко продвинется вверх. В личной жизни вас ждут волнения. Возможно, человек, с которым вы хотели начать любовный роман, ненадолго уедет. (Фото: pickimage.ru)