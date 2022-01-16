Астрологи рассказали, у кого возрастут финансовые возможности

На этой неделе будет важна как никогда объективная самооценка. Желание критиковать и обвинять себя может легко сменяться самоуверенностью и излишним оптимизмом. Сейчас станут более насыщенными личные отношения. Возрастет страсть и притяжение между полами. Повысится вероятность новых знакомств и начала любовных романов. Но если для вас важны стабильные и прочные отношения, то старайтесь не принимать решений только под влиянием инстинктов. В этот период вы сможете раскрыть в себе новые и порой весьма неожиданные таланты и способности.

Источник: astro-ru.ru

Овны будут отдаляться от достижения своих целей. Причем чем более настойчиво вы станете себя вести, тем хуже будет итоговый результат. Это довольно напряженное время, когда вы не сможете оказывать существенного влияния на события. Придется либо подстраиваться под обстоятельства, либо бороться с ними.

У Тельцов в начале недели будет много дел и забот, и все это приведет к накоплению усталости. Для того чтобы восстановить силы, рекомендуется больше времени отводить на пассивный отдых и сон. Вторая половина недели пройдет на энергетическом подъеме. В это время чаще уделяйте внимание своим друзьям.

Близнецам желаемое будет даваться легко и свободно. Сейчас хорошее время для изменений в карьере. Можно брать и давать деньги в долг. Между тем от дальних поездок лучше воздержаться.

У Раков в начале недели будет много хлопот по дому. Если вы состоите в браке, то в разговоре с партнером лучше не поднимать острых тем. Вторая половина недели, особенно выходные, располагает к приятным поездкам, учебе и урегулированию любых конфликтных ситуаций. Ваш авторитет в обществе значительно возрастет.

У Львов эти дни могут быть связаны с трудностями в общении и доступе к интересующей вас информации. Будет сложно достичь взаимопонимания с партнером по браку или бизнесу. Попробуйте поставить себя на место оппонента и оценить ситуацию с его позиции. Это поможет сгладить противоречия.

Девам в начале недели рекомендуется более взвешенно подходить к расходам. Лучше не обсуждать со своим партнером материальные вопросы. Конец недели складывается удачно для семейных Дев. Если вы были в ссоре с супругом, то на выходных сделайте первый шаг к примирению.

Весам в первой половине недели не стоит проводить генеральную уборку в квартире или начинать ремонт. Иначе не избежать разногласий с родными. Вторая половина недели складывается намного гармоничнее. В это время вам будет проще навести идеальный порядок в доме. На выходных можно отправиться за город.

Скорпионы в начале недели могут почувствовать некоторое стеснение при общении с другими людьми. Это неблагоприятное время для знакомств и поездок. Важные разговоры и встречи лучше отложить на вторую половину недели. Выходные — прекрасное время для романтических отношений.

Стрельцам рекомендуется воздерживаться от шумного времяпровождения с друзьями. Возможно, в этот период вы особенно остро ощутите, насколько личная свобода зависит от денег, а ваши желания войдут в противоречие с вашими возможностями. Однако в конце недели ситуация изменится в лучшую сторону.

Козерогам лучше отложить важные дела до более благоприятного момента. Вторая половина недели располагает к поездкам и приятному общению. Окружающие будут доброжелательно к вам настроены. На выходные можно назначать встречи, свидания. Не исключено судьбоносное знакомство.

Водолеи в первой половине недели могут испытывать некоторый дискомфорт и ограничения в свободе действий. Старайтесь экономнее расходовать силы и не планировать ничего грандиозного. Вторая половина недели, особенно выходные, порадуют вас возросшими финансовыми возможностями.

Рыбам лучше воздержаться от участия в дружеских посиделках и не заводить новых друзей в интернете. Не исключено, что вы столкнетесь с человеком с недобрыми намерениями. Вторая половина недели складывается более благоприятно. Займитесь своим внешним обликом, поменяйте что-нибудь в вашем имидже. // Фото: pixabay.com