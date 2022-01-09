Астрологи рассказали, кому не скрыться от любви на этой неделе

Первые дни недели могут принести свежие оригинальные идеи. Но нужно учесть, что они потребуют тщательного осмысления и доработки. Не стоит спешить их реализовывать под действием сиюминутного порыва. В этот период стоит избегать поступков, продиктованных эмоциями или настроением. Во второй половине недели наступает время для смелых и решительных действий, проявления инициативы и целеустремленности. Этот период благоприятствует началу новых дел. У вас появится способность убеждать людей в своей правоте. Но стоит быть начеку, так как не исключено и обратное явление, когда другие люди смогут легко провоцировать вас на те или иные поступки. Также сейчас хорошее время для того, чтобы установить более доверительные отношения со своим партнером. Эти дни благоприятны и для новых романтических знакомств, начала любовного романа.

Источник: astro-ru.ru

Для Овнов неделя складывается очень гармонично. В бодром и энергичном состоянии у вас легко получится решать многие практические вопросы. Вы сможете быстро разгрести «завалы», образовавшиеся за предыдущий период времени. Возможно, в вашей заботе будут нуждаться близкие люди.

Тельцам не скрыться от любви. Если вы давно встречаетесь с любимым человеком, то сейчас ваши взаимные чувства станут еще более яркими. Эта неделя станет заметным событием в вашей жизни и жизни тех людей, которых вы любите.

Близнецам предстоит сделать многое для благоустройства своего жилища. Для этого у вас будет достаточно сил и желания. Также сейчас удачное время для покупки мебели или дорогой бытовой техники. Можно рассчитывать на финансовую поддержку со стороны родственников.

У Раков улучшатся отношения с окружающими. Это время примирения, когда стоит забыть прошлые обиды и недоразумения. Не только вы сами, но и ваши близкие люди будут настроены на конструктивный диалог. Это хорошее время для загородных поездок, новых знакомств.

Львы смогут преуспеть в профессиональной деятельности. Состояние здоровья будет хорошим, вы сможете переделать много дел. Эта неделя благоприятствует тем, кто привык не столько говорить, сколько действовать. Ваша сила сейчас в умении решать практические вопросы.

У Дев неделя пройдет на оптимистичной волне. Это особенно почувствуют влюбленные. Романтические отношения будут расцветать пышным цветом. Фантазия и желание найти себе творческое выражение откроют новые грани ваших талантов.

Весам неделя запомнится душевной теплотой, которую подарят веселые посиделки с друзьями на кухне, доверительные разговоры по вечерам с родными и близкими. Отношения в семье будут складываться гармонично: скорее всего, все будут помогать друг другу.

Скорпионам необходимо вести активный образ жизни, много общаться, совершать поездки и развлекаться. В конце недели может состояться романтическое знакомство. Если у вас уже есть любимый человек, то отношения с ним станут более нежными и доверительными.

Стрельцам удастся добиться успехов в тех делах, которые вы себе запланируете. Звезды ждут от вас энергичных и смелых поступков. На этой неделе вам представится шанс продвинуться к своей цели на один или несколько шагов. Также значительно укрепится ваше материальное положение.

Козерогам звезды советуют проявить здоровый эгоизм и заняться собой. Подойдите к зеркалу и подумайте, что вам в себе хотелось бы изменить. Также вы почувствуете усиление интеллектуального потенциала. В этот период можно вносить коррективы в свою систему ценностей и нравственные ориентиры.

Водолеям важно познать себя, свои внутренние резервы. В этот период вы сможете обрести большую степень свободы. Не исключено, что вы обнаружите в себе экстрасенсорные способности. Также это благоприятный период для урегулирования вопросов с долгами и правоохранительными органами.

У Рыб значительно укрепятся отношения с партнером по браку. Все вопросы в супружеских отношениях будут обсуждаться доброжелательно и конструктивно. Если вы пока одни, то общение в дружеских компаниях будет способствовать знакомству с вашей будущей половинкой. // Фото: pixabay.com