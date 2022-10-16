Астрологи рассказали, у кого усилятся сексуальные потребности

Первая половина недели обещает быть довольно активной. Появится желание делать все быстро, искать новые подходы к достижению своих целей, отстаивать собственную позицию. Будет больше открытости в поступках и в выражении желаний. В это время вероятны новые знакомства. Негативной стороной этого периода станет потворство собственным слабостям, а также необдуманные траты. Вторая половина недели благоприятна для общения с людьми, которые вызывают у вас симпатию. Успешно будут складываться короткие поездки и небольшие путешествия развлекательного характера.

Источник: astro-ru.ru

Овнам рекомендуется пересмотреть свой режим дня. Возможно, вы поймете, что для более продуктивной деятельности требуется что-то изменить. Не стоит обижаться на окружающих, если они вам делают критические замечания. Старайтесь извлечь максимум пользы из чужих слов и сделать для себя необходимые выводы.

У Тельцов на первое место выйдут любовные отношения. Вы почувствуете, что в личной жизни происходят перемены. Финансовые вопросы с партнером сейчас лучше не поднимать, поскольку они могут привести к конфликту. Постарайтесь не оставлять важных дел на выходные, лучше посвятить их культурному отдыху.

У Близнецов основное внимание будет приковано к семейной жизни и благоустройству домашнего очага. Но здесь не все будет так гладко, как вам хотелось бы. Не исключены споры на бытовые темы. Постарайтесь понапрасну не конфликтовать с близкими, а просто сделать что-то полезное для дома.

У Раков неделя пройдёт в обширных контактах и поездках. Возрастет потребность в общении, вам будет интересно узнать о последних новостях друзей и знакомых. Вы можете познакомиться в поездке с интересным человеком, с которым у вас завяжутся романтические отношения.

Львов больше всего будут занимать вопросы материального благополучия и способов его достижения. Все, чего вы захотите добиться, потребует определенных финансовых затрат. Однако ситуация не безнадежна. Скорее всего, у вас найдутся родственники, которые выразят готовность прийти на помощь.

Девам захочется чем-то удивить своих друзей и знакомых. И самым удачным вариантом станет смена имиджа. Однако не исключено, что не все воспримут перемены положительно. На этой неделе вы сможете восстановить отношения с некоторыми людьми, с которыми ранее были в размолвке.

Весам захочется отдохнуть от шума и суеты повседневной жизни, отключить все телефоны и ненадолго уединиться. Это хорошее время для сосредоточения на собственном духовном развитии. Также в этот период у вас увеличатся денежные поступления, что позволит сделать приятные и полезные покупки.

У Скорпионов могут произойти перемены в дружеском окружении. С кем-то из прежних друзей возможен конфликт. В то же время вы можете познакомиться с интересным человеком, с которым у вас завяжутся дружеские отношения. Это хорошее время для творческого общения, получения новых впечатлений.

У Стрельцов неделя будет связана с осложнениями в партнерских отношениях. Ваши идеи вряд ли найдут поддержку со стороны любимого человека. При всех противоречиях постарайтесь избегать прямого конфликта. Это вполне вам по силам, если вы не будете вести себя слишком прямолинейно.

У Козерогов усилится тяга к знаниям и новым впечатлениям. Эту потребность вы сможете удовлетворить разными способами. Кто-то отправится в увлекательное путешествие , кто-то начнет учиться чему-то новому. В любом случае на этой неделе вы получите яркие впечатления.

У Водолеев возрастет склонность к приключениям и рискованным поступкам. Адреналин будет играть в крови, вам захочется экстрима. Также вы почувствуете усиление сексуальных потребностей. Одиноких Водолеев это может подтолкнуть к поиску случайных связей. Возможен служебный роман.

У Рыб основные события будут вращаться вокруг партнерских отношений. Возможны сложности в семейной жизни. Если вы собирались отправиться с партнером в туристическую поездку, кто-то из родственников может активно препятствовать этому. Однако уже к выходным все проблемы будут урегулированы. // Фото: pxfuel.com