Астрологи сулят расцвет любовных отношений четырем знакам

В начале недели вы можете почувствовать прилив энергии и энтузиазма. Возрастет стремление к личному развитию, появится больше возможностей для реализации своих способностей. В личных отношениях усилится накал страстей и притяжение между партнерами, чувства обновятся. В первой половине недели будут удачными романтические знакомства, в этот период могут завязаться новые любовные отношения. Вторая половина недели будет более спокойной. Это время благоприятно для поиска способов, которые помогут вам приблизить реализацию своих планов. Звезды советуют подумать над тем, что можно предпринять здесь и сейчас для того, чтобы достичь своей мечты. Стоит также уделить внимание общению с друзьями. Посиделки в дружеской компании и разговоры по душам не только улучшат ваше настроение, но и могут стать катализатором новых идей.

Источник: astro-ru.ru

Овны смогут найти полное взаимопонимание в партнерстве. Это относится как к деловым отношениям, так и к супружеским. Рекомендуется чаще разговаривать друг с другом и не бояться обсуждать острые темы. Готовность к компромиссу будет обоюдной. Это прекрасное время для подписания любых договоров.

У Тельцов неделя складывается благоприятно для решения материальных вопросов и личной жизни. Вы сможете найти новые источники заработка. В этот период велика вероятность романтического знакомства во время поездки. Если у вас уже есть любимый человек, то ваши отношения будут развиваться очень гармонично.

У Близнецов неделя благоприятствует любви и творчеству. Вам будет казаться, что перед вами открываются радужные перспективы. И во многом это будет действительно так. Влюбленные будут переживать пору расцвета своих чувств. В семейной жизни также все будет складываться благополучно.

Раков ждет одна из тех редких недель, когда вам будет всюду одинаково приятно находиться: и дома с близкими людьми, и в уединении, и в дороге— в любом состоянии вы будете чувствовать себя отлично. Сейчас лучше плыть по течению, отдавая себя на волю обстоятельствам.

Львам звезды советуют сосредоточить свое внимание на работе, контактах и обустройстве своего дома. Возможно, вам поступит информация от друзей или знакомых, которая вас заинтересует. Эта неделя складывается удачно для решения материальных проблем, поэтому не откладывайте дела и куйте железо, пока горячо.

Девы будут весьма обаятельными и смогут привлечь симпатии окружающих. Успешно будут проходить эксперименты с внешним обликом. Усилится внимание к вам со стороны противоположного пола. Это хорошее время для новых знакомств, поездок, обучения. Также возможен карьерный рост и повышение дохода.

Весам удастся восполнить пробелы в знаниях и расширить кругозор. Лучше всего это сделать во время путешествия. Если у вас нет возможности отправиться в поездку, общение в интернете даст вам желаемые новые впечатления. Это время благоприятно для личностного развития.

Скорпионам многое будет даваться легко и свободно. Это время подарков и приятных сюрпризов, исполнения заветных желаний. Для реализации своих планов вам не придется прикладывать усилия. Звезды советуют обращать внимание на сновидения и предчувствия. Ваш дар предвидения в этот период усилится.

Стрельцам рекомендуется сосредоточиться на исполнении своих планов, причем стоит прилагать к этому максимум усилий. Именно сейчас начнут успешно решаться многие ваши дела, которые раньше не удавалось сдвинуть с мертвой точки. Внешние обстоятельства будут благоприятствовать вам.

У Козерогов наступит благоприятное время для учебы и путешествий. В туристической поездке вас ждет много впечатлений и интересных знакомств. В любых делах вам будет сопутствовать удачное стечение обстоятельств и поддержка окружающих.

У Водолеев неделя складывается удачно для любви и творчества. Это благоприятное время для романтических связей. Усиление сексуальных желаний поможет сделать вашу интимную жизнь особенно яркой. Старайтесь радовать приятными сюрпризами людей, которых вы любите.

Рыб ожидает расцвет любовных отношений. Вы сможете взглянуть на свою семейную жизнь со стороны и заново открыть для себя партнера, увидеть больше его положительных сторон. В вопросах карьеры сейчас лучше сделать паузу и не торопиться с инициативами. // Фото: pxfuel.com