Астрологи рассказали, у кого существенно возрастут доходы

В первой половине недели усилится желание действовать под влиянием собственных убеждений, а также прислушиваться к интуиции. Какая-то идея будет мотивировать вас и подталкивать к активным действиям. В то же время есть риск попасть под влияние ложных суждений и недостоверных сведений. Прежде чем что-либо предпринимать, важно убедиться в том, что вы владеете всей необходимой информацией. В середине недели на первый план выйдет личная жизнь. Это хорошее время для новых знакомств, свиданий, начала романтических отношений. Тем, кто уже имеет пару, важно больше времени уделять любимому человеку, вместе заняться каким-то новым делом. На выходных старайтесь проявлять большую самостоятельность, не беспокойтесь о том, что думают о вас другие люди. Никому не давайте никаких обещаний. Не позволяйте окружающим использовать ваш возросший энтузиазм в своих целях.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов возрастет потребность в общении с друзьями и знакомыми. Возможно, вас пригласят в развлекательную поездку или на вечеринку, где вы весело проведете время. В этот период может состояться знакомство с новыми интересными людьми. Также это хорошее время для расширения своего кругозора, самообразования.

Тельцы славятся своей практичностью и сейчас смогут продемонстрировать это полезное качество. Звезды советуют сосредоточиться на решении финансовых вопросов. Вам удастся продвинуться в карьере, значительно увеличить уровень своих доходов.

Близнецам захочется узнать много нового и интересного, расширить свой кругозор, получить новые впечатления. Самый лучший способ реализовать эту потребность — отправиться в путешествие. На выходных воздержитесь от принятия важных решений, касающихся карьеры.

Раки смогут приоткрыть завесу тайны над какими-либо событиями, которые прежде были для них загадкой. Также в этот период вы почувствуете усиление сексуальных желаний. Одинокие Раки могут начать волнующие романтические отношения, которые будут постоянно интриговать их.

У Львов, имеющих постоянного партнера, может произойти переосмысление их союза. Поступки любимого человека помогут вам осознать, насколько он дорог для вас. В супружеских отношениях произойдет новый расцвет. У пар, которые давно встречаются, может появиться желание узаконить отношения.

Девам звезды советуют всерьез заняться своим здоровьем. Продумайте диету с достаточным количеством продуктов, содержащих витамины. Можно начинать цикл закаливания. Также поберегите нервную систему. Обсуждение острых тем с партнером рекомендуется отложить на следующую неделю.

У Весов неделя будет связана с приятными впечатлениями. Сейчас улучшаются романтические и семейные отношения. Партнер может сделать вам сюрприз: например, преподнести в подарок вещь, о которой вы давно мечтали. Если у вас есть ребенок, он порадует вас своими успехами.

Скорпионы на этой неделе превратятся в домоседов. Сейчас можно сделать перестановку мебели или небольшой косметический ремонт в одной из комнат. Подобные работы пройдут на удивление легко и быстро. Отношения с членами семьи и родственниками в этот период будут доброжелательными.

У Стрельцов усиливается потребность в общении. Разговоры будут приятными и увлекательными. Вы почувствуете, как люди тянутся к вам и демонстрируют свою симпатию. Во время поездки вас ждет романтическое знакомство при необычных обстоятельствах. На выходных лучше не оставаться дома.

Козероги будут сосредоточены на решении материальных проблем и вполне в этом преуспеют. Сейчас не время для развлечений, дело превыше всего. Скорее всего, ваши доходы в этот период существенно возрастут. Безработные смогут найти интересную и высокооплачиваемую работу.

В Водолеях эта неделя пробудит мощный творческий импульс. Вы найдете себе занятие по душе и с головой в него погрузитесь. Женщины почувствуют сильное желание внести изменения в свою внешность. Ваши эксперименты окажутся весьма удачными, и вы станете еще привлекательнее для противоположного пола.

У Рыб может усилиться потребность в спокойном, несуетном образе жизни. Замечательно, если вам удастся взять отпуск и уехать куда-нибудь на природу. Тем, кто не имеет такой возможности, на выходные лучше не планировать никакой активности и больше времени отвести на отдых. // Фото: pxfuel.com