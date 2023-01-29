Астрологи сулят заманчивые перспективы

Начало недели неблагоприятно для самореализации и самовыражения. В это время внешние обстоятельства выявят те ваши качества, которые препятствуют успеху. Понимание своих недостатков и стремление их исправить поможет вам максимально продуктивно использовать новые возможности. Вторая половина недели будет более оптимистичной. Вы сможете увидеть заманчивые перспективы, проявить оригинальность. В то же время вам будут мешать лишние ненужные вам контакты. Вероятно, вы захотите ограничить свой круг общения, избавившись от надоедливых знакомых.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов на первый план могут выйти контакты с друзьями. Возможно, вы почувствуете, что отношения с кем-то из них себя исчерпали. Также вы внезапно поймете, что ваши планы требуют гораздо больше времени и сил, чем вы предполагали. На выходных вероятны новые знакомства.

Тельцы могут почувствовать, что партнер по браку стал неуступчив, начал препятствовать любым вашим инициативам. Воздержитесь от разговоров на острые темы: это может еще больше навредить вам. Зато с другими родственниками отношения улучшатся, поэтому стоит воспользоваться этим и заехать к ним в гости.

Близнецам звезды советуют максимум внимания уделить своему здоровью. Возможно ослабление иммунитета. На этой неделе на вас может навалиться много обязанностей, для выполнения которых сил будет не хватать. Вероятно, потребуется помочь кому-то из ваших близких.

Ракам предстоит испытание чувств на прочность. Вы можете ощутить охлаждение со стороны любимого человека или же вас будет мучить ревность. Чтобы справиться с трудностями, не оказывайте давление на партнера и не диктуйте свои правила. Следует проявить максимум терпения и такта.

У Львов на этой неделе может сложиться непростая ситуация в личной жизни. Возможно непонимание между вашим партнером и другими членами семьи. Вам вряд ли удастся занять нейтральную позицию, вы рискуете быть втянутыми в разбирательства. Постарайтесь с пониманием отнестись к обеим сторонам.

У Дев может сузиться круг общения из-за того, что с кем-то из знакомых произойдет размолвка. Причиной может стать и ваше личное нежелание поддерживать большое количество связей. От новых знакомств сейчас лучше воздержаться. Возможно, вам придется много времени заниматься решением бытовых проблем.

Весам лучше не обсуждать с партнером финансовые вопросы, ваши доходы и расходы. Постарайтесь избегать этих тем в разговоре, если не желаете поссориться с любимым человеком. В будни воздержитесь от посещения увеселительных заведений. А вот на выходные выход в свет вполне можно запланировать.

Скорпионам придется отстаивать свою позицию перед членами семьи. Возможно, ваши намерения войдут в противоречие с мнением близких. Не стоит быть излишне упрямыми, в чем-то можно пойти на уступки. Не поддавайтесь дурному настроению, ищите поводы для оптимизма. На выходных в семье снова восстановится гармония.

До Стрельцов могут дойти слухи или сплетни, которые испортят вам настроение. Это не лучшее время для откровенных разговоров со знакомыми или случайными попутчиками в транспорте. Сейчас следует быть осмотрительнее в контактах. На выходные можно смело планировать как встречи, так и путешествия.

Козерогам звезды советуют трезво оценить свои способности и возможности. Если вы ставили перед собой излишне амбициозные планы, то сейчас вам придется столкнуться с реальностью. Это время внесения корректив в жизненные планы. Постарайтесь не смешивать дружеские отношения с финансовыми.

Водолеи могут почувствовать неуверенность в себе. Возможно, перед вами встанет достаточно тяжелая задача, а вы будете внутренне сомневаться в своих силах. Старайтесь руководствоваться принципом «глаза боятся, а руки делают». Если обстоятельства будут вам препятствовать, не сдавайтесь.

Рыбам предстоит отстаивать свою репутацию. Старайтесь не допускать тайной или незаконной деятельности. Вас могут обмануть, если вы поверите обещаниям. На выходные лучше всего отправиться в какое-нибудь тихое и уединенное место, где можно спокойно отдохнуть и расслабиться. // Фото: pxfuel.com