Астрологи советуют не доверять тем, кто сулит золотые горы

Начало недели благоприятствует прямому и открытому общению, важно избегать лести. В это время честность будет цениться гораздо выше показных и неискренних улыбок. Сейчас удачный период для того, чтобы отстаивать свое мнение, активно выражать мысли, приводить в исполнение планы и идеи. Эти дни благоприятны для коротких поездок, непродолжительных командировок. Во второй половине недели старайтесь уходить от стереотипов и привычных схем мышления, стремитесь принимать творческие и неординарные решения. Если к вам придут интересные мысли и идеи, рекомендуется их фиксировать, а позже взяться за реализацию. Старайтесь не давать пустых обещаний и не доверяйте тем, кто сулит вам золотые горы.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов будет прекрасное самочувствие и деловой настрой. Сейчас можно наводить порядок в делах, приниматься за генеральную уборку в квартире. Во второй половине недели нежелательно обсуждать с любимым человеком вопросы, вызывающие у вас разногласия.

Тельцам удастся улучшить свои романтические отношения. Поссорившиеся влюбленные смогут примириться. Если вы одиноки, то есть шанс познакомиться с интересным человеком. В это время возрастет ваш творческий потенциал. Рекомендуется заниматься самообразованием, хобби, новыми проектами.

Близнецам звезды советуют больше времени уделять домашним делам. Постарайтесь создать для близких людей комфортные условия. Также это хорошее время для подведения финансового баланса вашей семьи, подсчета доходов и расходов, планирования крупных покупок.

У Раков неделя пройдет на позитивной ноте. Вы будете легки на подъем, остроумны и коммуникабельны. Это благоприятный период для совершения деловых и развлекательных поездок, встреч с друзьями, общения по телефону. В отношениях с близкими людьми наступает период гармонии.

Львам звезды советуют заниматься делами и забыть о развлечениях. Вы будете особенно успешны в профессиональной деятельности, финансовых вопросах. Возможно, вам захочется навести идеальный порядок в доме, разложить все вещи по местам.

Девам станет намного легче достичь гармонии и взаимопонимания с партнером. Инициативу звезды советуют взять на себя. Необходимо переосмыслить свое поведение и сделать выводы на будущее. Только после этого ваши романтические отношения обретут второе дыхание.

Весам рекомендуется некоторое время провести в уединении у себя дома. Возможно, вам захочется разобраться в своих чувствах, спокойно обдумать последние события. Никаких активных действий пока предпринимать не следует. Если к вам обратятся за помощью, не отказывайте.

Скорпионам звезды советуют вести активный образ жизни. Усиливается ваша потребность в контактах с людьми, установлении и поддержании дружеских отношений. В конце недели до вас могут дойти неприятные слухи, которые не нужно принимать всерьез и тем более реагировать на них.

Стрельцам стоит уделить внимание решению материальных вопросов. Сейчас ситуация на работе будет весьма благополучной, вам могут выплатить премию. Также это подходящее время для внесения корректив в свои планы. Возможно, вы поймете, что некоторые дела сейчас лучше не форсировать.

Для Козерогов начало недели складывается удачно. Это благоприятное время для формирования или пересмотра своих морально-нравственных ориентиров. В этот период вы можете познакомиться с человеком, который многому вас научит. Вторая половина недели может быть связана с препятствиями на пути к цели.

Водолеям рекомендуется вести спокойный образ жизни. Возрастает ваш интерес ко всему таинственному, загадочному. Вы сможете понять многое из того, что раньше было вам недоступно. Во второй половине недели старайтесь беречь свою репутацию и не делать того, что могло бы ее подорвать.

У Рыб наступит благоприятное время для укрепления супружеских отношений. Возможно, любимый человек переосмыслит свое поведение и будет настроен более доброжелательно. Во второй половине недели не исключены неожиданности, из-за которых вам придется оперативно менять свои планы. // Фото: pxfuel.com