Астрологи сулят новые знакомства и страстные романы

В этот период особенно важной становится объективная самооценка. Чрезмерная самокритичность сейчас может быстро сменяться необоснованным оптимизмом. Лучше всего трезво взвесить свои силы и возможности, выяснить собственные сильные и слабые стороны и поразмыслить над тем, в чем кроется причина прошлых неудач. Во второй половине недели активизируются личные отношения. Усилится страсть и взаимное влечение между полами. Возрастет вероятность новых знакомств и начала страстных любовных романов. Но если вам нужны стабильные и прочные отношения, не стоит принимать решения только под влиянием инстинктов. Также в эти дни вы сможете раскрыть в себе необычные таланты и способности.

Источник: astro-ru.ru

Овны пока будут только отдаляться от достижения своих целей. Причем чем более настойчиво вы станете себя вести, тем хуже будет итоговый результат. Это довольно напряженное время, когда вы не сможете оказывать существенного влияния на события. Придется либо подстраиваться под обстоятельства, либо бороться с ними.

У Тельцов в начале недели будет много дел и забот, что приведет к накоплению усталости. Рекомендуется больше времени отводить на пассивный отдых и сон. Вторая половина недели, особенно выходные, пройдет на энергетическом подъеме. Стоит больше времени проводить в компании друзей и единомышленников.

Близнецам желаемое будет даваться легко и свободно, особенно во второй половине недели. Сейчас хорошее время для изменений в карьере. Можно брать и давать деньги в долг. Между тем от дальних поездок лучше воздержаться.

У Раков будет много хлопот по дому. Если вы состоите в браке, то в разговоре с партнером лучше не поднимать острых тем. Возможно непонимание в семье, особенно между младшим и старшим поколением. Вторая половина недели располагает к приятным поездкам, учебе и урегулированию конфликтных ситуаций.

У Львов эти дни могут быть связаны с трудностями в общении и доступе к интересующей вас информации. Станет сложнее достичь взаимопонимания с партнером. Попробуйте поставить себя на место оппонента и оценить ситуацию с его позиции. Это поможет сгладить противоречия.

Девам рекомендуется более взвешенно подходить к финансовым расходам. В эти дни любые покупки могут оказаться неудачными. Если вы состоите в отношениях, то звезды советуют не обсуждать со второй половинкой материальные вопросы. В противном случае на этой почве между вами могут возникнуть разногласия.

Весам не стоит проводить генеральную уборку в квартире или начинать ремонтные работы. Не исключено, что вас будут упрекать в пассивности и неповоротливости при выполнении домашних дел. Вторая половина недели складывается намного гармоничнее. В семье воцарится мир и любовь.

Скорпионы могут почувствовать некоторое стеснение при общении с другими людьми. Важные разговоры и встречи лучше отложить на вторую половину недели. Выходные — прекрасное время для романтических отношений. Вы будете настроены на чувственную лирическую волну.

Стрельцам рекомендуется воздерживаться от шумного времяпровождения с друзьями. Праздная жизнь требует затрат, а ваше финансовое положение сейчас вряд ли будет позволять подобные расходы. Однако в конце недели ситуация изменится. Можно рассчитывать на помощь со стороны близких родственников.

Козерогам в начале недели придется столкнуться с трудностями. Лучше отложить важные дела до более благоприятного момента. Вторая половина недели располагает к поездкам и общению. Не исключено, что в эти дни вы познакомитесь с человеком, который впоследствии станет вашим спутником жизни.

Водолеи могут испытывать некоторый дискомфорт и ограничения. Возможно, это будет связано с ухудшением самочувствия. Старайтесь экономнее расходовать силы и не планировать ничего грандиозного. Вторая половина недели, особенно выходные, порадуют вас возросшими финансовыми возможностями.

Рыбам лучше по возможности ограничить общение. Не исключено, что вы столкнетесь с человеком с недобрыми намерениями. Вторая половина недели складывается более благоприятно. Займитесь собой, поменяйте что-нибудь в своем имидже. Подобными переменами вы приятно удивите окружающих. // Фото: pxfuel.com