Астрологи рассказали, у кого появятся новые возможности

В начале недели вас могут посетить новые оригинальные идеи. Однако пока не стоит пытаться их реализовывать, особенно под влиянием сиюминутного настроения. В этот период лучше избегать необдуманных действий. Вторая половина недели больше благоприятствует смелым и решительным поступкам, проявлению инициативы и настойчивости. Это прекрасное время для начала новых дел. Сейчас у вас проявится дар убеждать людей в своей правоте. Но будьте начеку, другие люди тоже смогут оказывать влияние на ваши решения. В конце недели акцент сместится на личную жизнь. В этот период следует уделить внимание установлению доверительных отношений с партнером. Выходные подходят для новых знакомств и начала любовного романа.

Источник: astro-ru.ru

Для Овнов неделя складывается очень гармонично. Здоровье не будет вызывать никаких опасений. Вы можете значительно укрепить свой организм, если начнете курс закаливания. В столь бодром и энергичном состоянии вам удастся легко решить многие дела.

Тельцам на этой неделе не скрыться от любви. Если вы с вашим партнером давно вместе, то теперь ваши взаимные чувства станут еще более яркими. Это идеальное время для совместных туристических поездок и отдыха. В эти дни могут произойти приятные события, которые надолго останутся в памяти.

Близнецам предстоит сделать многое для благоустройства своего дома. Для этого у вас будет достаточно энергии, сил и желания. Вы найдете помощников в лице членов семьи. Это удачное время для покупки мебели или бытовой техники. Можно рассчитывать на финансовую поддержку со стороны родственников.

У Раков улучшатся отношения с партнерами по браку и бизнесу, а также со знакомыми и родственниками. Это время примирения, когда стоит забыть прошлые обиды и недоразумения. Также эти дни благоприятны для загородных поездок, новых знакомств. Супружеским парам стоит навестить родственников.

Львы смогут преуспеть в профессиональной деятельности. Состояние здоровья будет хорошим, вы сможете переделать много дел. Эта неделя благоприятствует тем, кто привык не столько говорить, сколько делать. Ваше стремление проявлять заботу о тех, кто в ней нуждается, сейчас будет выражаться в практической помощи.

У Дев эта неделя пройдет на оптимистичной волне. Это особенно почувствуют те, кто влюблены. Романтические отношения будут расцветать пышным цветом. Фантазия и желание найти себе творческое выражение откроют новые грани ваших талантов. Однако не зацикливайтесь на себе, проявляйте заботу о тех, кого любите.

Весам эти дни запомнятся своей задушевной теплотой, которую подарят веселые посиделки с друзьями, доверительные разговоры по вечерам с родными и близкими. Отношения в семье будут складываться гармонично. Вы можете вместе сделать генеральную уборку или даже косметический ремонт в своем доме.

Скорпионам звезды советуют вести активный образ жизни, много общаться, совершать поездки и развлекаться. В вашей жизни возрастет роль друзей и единомышленников. Отношения в семье и с детьми также будут вас радовать. У одиноких Скорпионов в конце недели возможно романтическое знакомство.

Стрельцам удастся добиться успехов во всех делах, которые вы себе запланируете. Звезды ждут от вас энергичных и смелых поступков. Вам представится шанс продвинуться к своей цели на один или несколько шагов. Сейчас укрепится ваше материальное положение. Это даст вам еще больше возможностей.

Козерогам полезно проявить здоровый эгоизм и заняться собой. Подойдите к зеркалу и подумайте, что вам в себе не нравится и что хотелось бы изменить. Возможно, стоит взять абонемент в спортивный зал или обновить гардероб. Также на этой неделе усилятся ваши интеллектуальные способности.

Водолеям захочется познать себя, оценить свои внутренние резервы. В этот период сможете скорректировать свои внутренние проблемы. Рекомендуется сходить в баню или сауну. Это поможет вам снять физическое и психическое напряжение. Не исключено, что вы почувствуете в себе усиление экстрасенсорных способностей.

У Рыб значительно укрепятся отношения с партнером. Это прекрасное время для планирования совместного будущего. Возможно, вас пригласят в гости на праздничные торжества родственники или знакомые. Во второй половине недели возрастет ваша сексуальная привлекательность. // Фото: pxfuel.com