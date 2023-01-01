Астрологи рассказали, у кого усилится сексуальная привлекательность

В первой половине недели ваш взгляд на многие вещи станет более объективным. Возрастет интерес к своим корням и истории страны. Сейчас выйдут на поверхность прошлые обманы и интриги. В это время будет как никогда важна честность, справедливость, ответственность за свои слова и поступки. В середине недели вас ожидает удача в личной жизни. Возможны интересные знакомства, которые могут привести к началу длительных гармоничных отношений. Тем, кто уже имеет пару, рекомендуется внести в свою жизнь больше романтики. Устройте ужин при свечах — это позволит сохранить чувство гармонии на долгое время. Ближе к выходным может появиться тяга к любовным приключениям. В этот период повышается склонность к изменам из-за желания чего-то необычного. Постарайтесь разнообразить свои романтические отношения, чтобы избежать подобных негативных проявлений.

Источник: astro-ru.ru

Овнам лучше сейчас не бывать в многолюдных местах. В случае поездки по возможности отдавайте предпочтение наземным видам транспорта. В середине недели вас может ожидать приятный сюрприз от незнакомого человека. На выходных как следует расслабьтесь и забудьте обо всех проблемах.

Тельцам лучше не вступать в споры с партнером. Вам будет сложно донести до него свои аргументы. Самое лучшее в этой ситуации — отложить выяснение отношений до более благоприятного периода. В середине недели удачно пройдут туристические поездки. Вы сможете хорошо развлечься и завести новые знакомства.

Близнецам следует позаботиться о своем самочувствии. Здоровый образ жизни поможет минимизировать последствия праздничных дней для вашего организма. В середине недели усилится ваша сексуальная привлекательность. Свободных представителей знака ожидают любовные приключения.

Ракам следует быть внимательнее к желаниям любимого человека. Дарите подарки, делайте приятные сюрпризы, но не будьте излишне навязчивыми. Возможно, партнер по браку тоже приятно вас удивит. Ближе к выходным сдерживайте свои эмоции, не вымещайте на близких раздражение.

Львов ждет период гармонии и счастья. Эти дни лучше всего провести дома, в кругу семьи. В середине недели сосредоточьте свое внимание на профилактических мерах, направленных на укрепление здоровья. Также это хорошее время для наведения порядка в доме.

Дев ждет оживление в романтических отношениях. Вы ощутите прилив необычайной нежности к партнеру, будете склонны идеализировать любимого человека. Как ни приятно смотреть сквозь розовые очки, рекомендуется больше прислушиваться к доводам рассудка, иначе не избежать разочарований.

У Весов может возрасти желание приумножить свои финансовые ресурсы, не прилагая особых усилий. Звезды советуют не играть в азартные игры и не покупать лотерейные билеты — вероятность выигрыша сейчас практически нулевая. В личной жизни наступит идиллия. Отношения будут наполнены заботой и любовью.

Скорпионам рекомендуется больше времени проводить вне дома. Можно записаться на какие-нибудь образовательные курсы, отправиться на несколько дней за город либо навещать по вечерам близких друзей. В середине недели наступает благоприятное время для новых знакомств и романтических свиданий.

У Стрельцов первая половина недели неблагоприятна для коротких поездок. Не стоит откровенничать о своей личной жизни — мир тесен, и ваши слова могут использовать против вас. В середине недели ваше материальное положение улучшится. Не исключено, что родственники удивят вас дорогим подарком.

У Козерогов наступает благоприятное время для экспериментов со своей внешностью. В этот период можно менять прическу или стиль одежды. Подобные эксперименты сделают вас еще более привлекательными для представителей противоположного пола. В конце недели воздержитесь от споров.

У Водолеев усилятся амбиции и желание добиться поставленных целей. Однако на своем пути вы можете столкнуться с препятствиями. У вас есть два варианта: приложить максимум усилий для преодоления трудностей либо просто подождать до лучших времен. На выходных воздержитесь от новых знакомств.

Рыбам звезды советуют беречь свою репутацию и не искать обходные пути там, где открытыми методами не удается добиться результата. Сейчас вы сможете возобновить отношения с некоторыми давними друзьями. Также это хорошее время для составления планов на будущее. // Фото: pxfuel.com