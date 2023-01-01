Год Кролика одним принесет богатство, а другим — пополнение в семье

Свой прогноз на 2023 год дала Тамара Глоба. По предсказанию астролога, год Черного Водяного Кролика будет отличаться спокойным и гармоничным характером. Глобальная задача в грядущем году — это концентрация на интересах своей семьи и внимание к близким. Для многих знаков этот период станет благоприятным для создания семьи и рождения детей.

Источник: astro-ru.ru

Овнам следует начать активно расширять свои горизонты. Если были мысли изменить свою жизнь, то время настало. Все перемены принесут благоприятный исход, каким бы путем Овны не пошли. Но есть одно условие — не останавливаться на полпути. Особое внимание представителям знака нужно обратить на карьеру — год будет благоприятным для решительных шагов. Овны получат щедрые плоды от проделанной работы. Причем результаты придут в разном облике — деньгами, полезными связями, интересными предложениями. На личном фронте представителей знака ждут любовные открытия и приятные сердечные переживания. А вот семейным парам придется пережить переменчивость отношений. Тут Овнам важно не пускать все на самотек, а научиться мирно решать семейные проблемы. Особенно нужно сосредоточиться на этих задачах в первом полугодии — в это время представители знака будут наиболее эмоционально уязвимы. Также год сулит Овнам пополнение в семействе.

Тельцы смогут довести до финала все свои задумки и будут довольны результатами. Получится без особых усилий преуспеть даже в делах, которые изначально не входили в планы. Представители знака станут больше зарабатывать. Этому поспособствуют выгодные подработки или увлечения, которые удастся монетизировать. Также появится возможность получить повышение по службе. Но, несмотря на хорошее материальное положение, Тельцам все же не стоит разбрасываться деньгами. В том числе совершать дорогих покупок, в которых нет нужды. Также желательно избегать сомнительных финансовых авантюр. Если говорить о личной жизни, то в первом полугодии она будет особенно умиротворенной. В это время даже самые убежденные холостяки поймут, что одиночество — не лучшая затея — и начнут поиск настоящей любви. Свою задачу одинокие Тельцы решат довольно быстро. Семейные представители знака в первом полугодии будут наслаждаться идиллией внутри семьи. Это состояние укрепят совместные интересы и путешествия.

Близнецам год откроет финансовые краны изобилия. Разбогатеют даже те представители знака, что сейчас сидят без работы. Близнецов с активной позицией в жизни ждут стабильность и увлекательные поездки. Пик удачливости придется на август-сентябрь. В декабре есть вероятность, что Близнецы получат наследство или крупный выигрыш. В любовном аспекте у семейных представителей знака будет довольно сложный период. Проблемы возникнут из-за бытовых вопросов. Появится чувство рутины и ощущение, что супруг отдалился. Чтобы не раствориться в негативных эмоциях, придется изменить свое отношение к жизни. Например, не воспринимать ремонт как наказание, а постараться превратить его в увлекательную игру для двоих, в которой можно победить, только если быть сплоченной командой. Такой подход укрепит отношения. Свободные от отношений Близнецы закрутят страстный роман, который оставит приятные воспоминания. Также есть шанс вывести мимолетные отношения на новый уровень.

Ракам грядущий год преподнесет уроки, которые заставят внимательнее подбирать свое окружение. Представители знака окончательно убедятся, что это плохая привычка — открывать душу первому встречному и рассказывать свои тайны даже самым близким друзьям. Такой неутешительный вывод появится, когда очередное неосторожное откровение обернется против них. В финансовых делах Ракам тоже придется быть предельно осторожными. В 2023 году их энергия так и будет привлекать мошенников и аферистов. В любви представителей знака ждут более радостные прогнозы. Раки-одиночки встретят свою вторую половинку. Большая вероятность, что это произойдет в середине весны или в конце года. Отношения будут развиваться быстро — не исключено, что многие представители знака уже к началу следующего года образуют стабильную и счастливую пару. Раки, которые давно в отношениях, могут рассчитывать на новую волну чувств и укрепление союза. Год Водяного Кролика — благоприятный период для заключения брака.

Львам звезды советуют посвятить этот год духовному росту. Без энергетической наполненности будет сложно добиться новых высот и реализовать давно задуманные планы. Общий настрой Черного Кролика ко Львам — спокойный и семейный. Поэтому представителям знака будет приятнее отдавать энергию тем, кого они любят. Взамен они получат много тепла. Неугомонным Львам, которые хотят продолжить жить в своем ритме, придется много и упорно трудиться. По другому получить то, что хочется, не получится. Чтобы не растратить силы зря, представителям знака нужно понять, тем ли они сейчас занимаются? В любом случае, глобальных перемен в жизни в 2023 году Львам ждать не стоит. Зато в личной жизни все будет прекрасно. Мелкие разногласия не смогут разрушить истинные чувства Львов. Отношения будут складываться благополучно, особенно, если представители знака сделают упор на их качество — начнут прорабатывать давно назревшие проблемы. Одинокие Львы могут рассчитывать на интересное и даже необычное знакомство в марте-апреле.

Девам год обещает романтику, стабильность и гармонию. Возрастет душевная близость с любимым человеком. Девы укрепятся в мнении, что и они, и их партнер готовы подставить друг другу плечо в любых ситуациях. Поэтому Девам, которые задумываются о заключении брака, можно не мешкать и идти смело в ЗАГС. Самое благоприятное время для этого — сентябрь-октябрь. Свободным Девам нужно приготовиться к незапланированной встрече, которая выльется в приятные романтические отношения. Звезды советуют представителям знака не бояться новых знакомств, проявлять активность и инициативу. Также не стоит забывать про родных и друзей. Общение с ними будет более хрупким — малейшая холодность и невнимание могут привести в крупной ссоре. Чтобы избежать этого, важно постараться совмещать личную жизнь и общение с семьей. Финансово удачным для Дев будет период с апреля по сентябрь. В остальное время лучше не принимать серьезных решений, связанных с деньгами.

Для Весов год будет энергичным — события будут быстро сменять друг друга. Преуспеют представители знака, которые будут проявлять инициативу и хвататься за предоставленные шансы. В то же время Весам нужно трезво оценивать свою удачливость — не рисковать зря, в том числе не менять резко работу, даже если новое предложение покажется очень выгодным. Такие перемены не принесут удовлетворения. В начале лета появится дополнительный источник заработка, который позволит накопить крупную сумму. Рост дохода может повлечь за собой зависть со стороны родственников или близкого окружения. Поэтому лучше не хвастаться достижениями и не одалживать крупные суммы. В любовных отношениях Весам нужно смотреть на поступки любимого человека, а не на его слова . То же самое относится и к представителям знака, которые еще не встретили свою половинку. Важно проявлять аккуратность при знакомствах, если есть желание построить серьезные отношения.

Скорпионам не на кого будет рассчитывать, кроме себя. Но это сделает их только сильнее — события года увеличат их интуицию, хладнокровие и умение быстро принимать правильные решения. Звезды советуют представителям знака не сходить с намеченного пути, осторожно заводить новые знакомства и сдерживать негативные порывы. Рабочая сфера будет продуктивной, но неспокойной. Время от времени придется разруливать неприятные ситуации, связанные с деньгами. Сделать это безболезненно и даже с выигрышем для себя поможет способность концентрироваться и не делать скоропалительных выводов. В целом в материальном плане год будет благоприятным. В сентябре-октябре Скорпионам желательно отдохнуть от работы, чтобы избежать выгорания. Любовная сфера будет в год Кролика будет переживать не лучшие времена. Поэтому придется набраться терпения — где-то стать мягче, где-то проявить сочувствие к своему партнеру. Одиночкам год предвещает новые знакомства, но в настоящие чувства эти мимолетные романы не перерастут.

У Стрельцов финансовое благосостояние останется без изменений, что уже неплохо. Доход будет стабильным и позволит вкладываться в саморазвитие. Например, в освоение новой сферы деятельности. Позже эти знания помогут продвинуться в карьере или найти более прибыльную работу. В апреле-мае не стоит делать крупных финансовых вложений — это может негативно сказаться на бюджете. Одалживать крупные суммы также не желательно, даже близким друзьям и родственникам. Скорее всего, вернуть свои деньги не получится, а заодно испортятся отношения с должником. В в семейной жизни представителям знака в конце зимы может стать скучно и захочется огонька. Однако не стоит принимать импульсивных решений и идти на поводу у своих желаний. Одиноким Стрельцам год сулит множество ярких встреч.

У Козерогов будет достаточно денег, чтобы осуществить давние мечты. Такая удачливость — отличный знак, чтобы использовать ее для увеличения прибыли. Весна подойдет для усиления профессиональной деятельности — можно взять дополнительный проект на основной работе или согласиться сотрудничать в другой сфере. Возможно, к концу года Козероги сменят место работы. В семейных отношениях Козерогам придется использовать весь свой самоконтроль и научиться спокойно реагировать на субъективное мнение любимого человека. В феврале-марте звезды советуют отправиться вместе с партнером в долгую поездку — без друзей и родственников. Такое путешествие здорово укрепит отношения. Свободные Козероги могут рассчитывать на приятное знакомство в конце августа. Скорее всего, встреча произойдет где-то на природе.

Водолеям Черный Кролик принесет яркие события, знакомства и невероятные путешествия, а также финансовый достаток. В работе появится хорошая перспектива для заработка. Увеличить бюджет смогут Водолеи, которые не испугаются сложных задач и активности. Круг общения пополнится новыми интересными знакомыми. Но не стоит обольщаться, некоторые из них со временем раскроются не с лучшей стороны. В январе звезды советуют подготовиться к вероятным сложностям в отношениях — могут появиться сомнения по поводу верности партнера и захочется его проверить. Избежать нервотрепки и скандалов поможет честный разговор тет-а-тет. Одинокие Водолеи в мае встретят нового знакомого, к нему стоит присмотреться как к потенциальному партнеру.

Рыбам предстоит в целом благоприятный год. Чтобы общую картину не подпортили мелкие неурядицы, не следует откладывать дела на потом. В марте Рыбы могут встретить человека, в котором когда-то разочаровались. В этом случае нужно дать ему второй шанс. Скорее всего, это приведет к неожиданно приятным результатам. С деньгами у представителей знака в 2023 году все будет неплохо. Доход будет регулярным и большим — больше, чем сейчас. Рыбам, которым удастся заметно улучшить финансовое получение, нельзя расслабляться — куда важнее сконцентрироваться на закреплении успеха. Начало года у Рыб, что находятся в отношениях, будет непростым, но любимый человек поможет справиться со всеми проблемами — нужно лишь довериться и перестать тревожиться. Одиноким Рыбам звезды советуют в октябре заняться любимым хобби, оно приведет к сближению с человеком, который уже давно был среди знакомых. // Фото: pxfuel.com