Астрологи рассказали, у кого сбудутся мечты

Начало недели принесет новые впечатления, необычные ощущения и свежие идеи. Вы почувствуете вдохновение, работа будет спориться. Усилится фантазия, воображение, творческое мышление. Вам захочется отстаивать свою свободу самовыражения, проявлять оригинальность. Вторая половина недели тоже будет богата планами и идеями, но многие из них будет сложно реализовать. Рекомендуется записать свои мысли, а впоследствии доработать их. В это время следует избегать резкости в общении, а также быть более последовательными в своих словах и поступках. Вы сможете по-новому посмотреть на многие вещи, а благодаря возросшему энтузиазму и активности удастся успешно справиться со всеми важными делами. Выходные прекрасно подходят для активного отдыха, спорта и развлечений.

Источник: astro-ru.ru

Овнам звезды сулят исполнение самых заветных желаний. Вы будете полны энергии и сил, а также получите много радостных впечатлений. Например, вам могут подарить то, о чем вы давно мечтали. Со своей стороны тоже не скупитесь на подарки.

У Тельцов все будет складываться благополучно. Период с понедельника по среду будет связан с радостным и многообещающим событием. Скорее всего, год вы начнете, поднявшись на более высокую ступеньку жизни. Вторая половина недели также сулит множество приятных событий.

Близнецам рекомендуется отправиться в туристическую поездку на всю эту неделю. Тогда ваши мыслимые и немыслимые ожидания обязательно исполнятся. Вас ждут новые впечатления, дружеские встречи и знакомства. Думайте только о хорошем и не забудьте загадать желания. Главное — верить в удачу.

Ракам удастся избавиться от вредных привычек. В новогоднюю ночь громко пообещайте себе и окружающим, что начнете вести здоровый образ жизни. Это обещание подействует на вас магически. Всю неделю вас ждет череда приятных событий и новых впечатлений.

У Львов значительно улучшатся супружеские отношения. Возможно, любимый человек подарит вам ту вещь, о которой вы давно мечтали. Не разлучайтесь ни на минуту с партнером в новогоднюю ночь, это еще больше укрепит ваш союз. Во второй половине недели стоит устроить несколько разгрузочных дней.

У Дев неделя пройдет в заботах. Возможно, вам захочется к Новому году навести идеальный порядок в доме и в делах. Этот период благоприятен для выработки полезных привычек. Порядок в окружающем вас жизненном пространстве положительно отразится и на вашем состоянии здоровья.

Весам звезды советуют чаще посещать праздничные мероприятия: там может состояться судьбоносное знакомство. Также вероятны любовные признания, предложение руки и сердца. Не следует в эти новогодние дни засиживаться дома. Встречайте год с оптимистичным настроем и уверенностью в удаче.

Скорпионам рекомендуется отпраздновать наступление Нового года дома в кругу родных и близких. На этой неделе ваша семья необычайно сплотится, что положительно отразится на домашних делах. Стоит провести инвентаризацию всего, что есть в доме, и выбросить старые ненужные вещи.

У Стрельцов улучшатся отношения с родственниками. Воспользуйтесь поводом и поздравьте от души всех тех, с кем вы не могли найти общий язык. Ваш жест доброй воли будет должным образом оценен. В этот период обретут второе дыхание и супружеские отношения.

Козерогам звезды советуют сосредоточиться на повышении благосостояния семьи. Все приобретения на этой неделе будут удачными. Новогоднюю ночь стоит провести дома: это еще больше укрепит семейные отношения. В конце недели будьте внимательны к близким родственникам, проявите заботу о них.

Водолеям стоит чаще бывать вместе с любимым человеком. Удивите его оригинальным сюрпризом. Фантазии для этого у вас будет более чем достаточно. Не скупитесь, будьте щедрыми на подарки и знаки внимания, это обязательно будет оценено. Также не пропускайте увеселительных мероприятий.

Рыбам захочется полностью расслабиться. Возможно, вас утомили заботы предновогодних дней и вы расцениваете этот праздник как возможность полениться в свое удовольствие. Запаситесь новогодними комедиями, интересными книгами и вкусными лакомствами и просто отдыхайте. // Фото: pxfuel.com