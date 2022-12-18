Астрологи сулят интересные знакомства четырем знакам

Начало недели не слишком подходит для поездок и путешествий. Также в это время будет затруднено общение, появится склонность к преувеличению, переоценке своих возможностей. Трезво оценивать ситуацию станет непросто. Середина недели будет более благоприятной — принесет романтику в отношения и обновление чувств. Сейчас возможны новые знакомства, есть шанс завести любовный роман. В существующие отношения полезно внести какую-то новизну. Это укрепит ваш союз. В конце недели раскроются ваши творческие способности. Усилится воображение, возрастет интерес к музыке, поэзии, изобразительному искусству. На выходных не рекомендуется потворствовать своим слабостям и предаваться лени.

Источник: astro-ru.ru

Овнам стоит быть осмотрительнее в общении с окружающими. Любое неосторожное слово может быть использовано против вас. В середине недели у вас улучшится настроение. Поводом к этому может стать знакомство с интересным человеком. Вы сможете узнать от него много полезной информации.

Тельцы могут быть озабочены решением материальных проблем. Возможно, ваш бюджет окажется недостаточным для покупок, которые вы планировали сделать. Однако в середине недели эта проблема благополучно разрешится. Это хорошее время для путешествий, учебы, новых знакомств и впечатлений.

Близнецам лучше не вступать в споры с партнером. Попытка выяснить отношения может привести к конфликтам. Старайтесь сохранять спокойствие и выдержку — в середине недели многие волнующие вас проблемы решатся сами собой. Ближе к выходным улучшится и ваше финансовое положение.

Раки могут ощутить какие-то ограничения. Возможно, вы будете связаны обязательствами перед другими людьми, поэтому не удастся поступить так, как хотелось бы. В середине недели, преодолев все испытания, вы сможете добиться поставленных целей. На выходных станут более гармоничными отношения в семье.

У Львов в первой половине недели ухудшатся отношения с близкими. Причиной может быть то, что вы уделяете им мало внимания. Не исключено, что вы окажетесь перед непростой дилеммой: что для вас важнее — любовь или дружба. Во второй половине недели этот вопрос прояснится сам собой.

Девам в начале недели может быть некомфортно в семье. Чтобы не усугублять ситуацию, сейчас лучше не начинать ремонт и не затевать генеральную уборку. Во второй половине недели все противоречия в семейной жизни будут урегулированы. Наступит идеальное время для романтических и партнерских отношений.

У Весов начало недели складывается довольно суетно. Знакомые или родственники могут втянуть вас в круговорот своих дел, из-за чего будет некогда подумать о ваших собственных потребностях. Ближе к концу недели супружеские отношения ждет период обновления. Любимый человек вас приятно удивит.

Скорпионов могут слегка нервировать возросшие расходы перед предстоящими новогодними праздниками. Однако уже в середине недели финансовые проблемы удастся благополучно разрешить. В это время вы сможете проявить свои лучшие практические навыки, смекалку и находчивость.

У Стрельцов могут ухудшиться партнерские отношения. Ваши критические замечания вызовут такую же ответную реакцию. В середине недели усилится желание поменять свой имидж. При определенных вложениях с вашей стороны внимание представителей противоположного пола вам будет обеспечено.

Козерогам звезды настоятельно советуют позаботиться о своем здоровье и соблюдать меры профилактики. В середине недели найдите время для того, чтобы побыть в одиночестве. На выходных не исключены приятные новости от знакомых и родственников. Есть шанс познакомиться с необычным творческим человеком.

Водолеям в начале недели не рекомендуется посещать увеселительные заведения. В это время вы можете попасть в неприятную историю. Лучше перенести развлекательные мероприятия на середину недели. Тем, кто отправляется в поездку, стоит быть готовыми к романтическому знакомству.

Рыбам не следует загружать себя сверх меры делами и заботами. Правильно оцените свои силы и возможности. Внешние обстоятельства будут способствовать исполнению ваших желаний. Возможно, вам предложат повышение в должности или прибавят зарплату. Выходные стоит провести в кругу друзей. // Фото: pxfuel.com