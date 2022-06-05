Астрологи рассказали, у кого сбудется заветное желание

Начало недели лучше посвятить деловой активности, в личной жизни наступает сложный период. Взаимопонимание между представителями различных полов будет затруднено, поэтому в отношениях не исключены разного рода препятствия. Постарайтесь избегать споров, ссор и конфликтов. Новые романтические знакомства и любовные свидания также лучше отложить до конца недели. А вот для рабочих дел это прекрасное время — сейчас вы способны прекрасно оперировать фактами, повышается пунктуальность и внимательность к мелочам. Во второй половине недели чаще прибегайте к фантазии и изобретательности. Избегайте чрезмерной напористости — она будет отталкивать и провоцировать ответную агрессию. Старайтесь действовать мягче. Сейчас не стоит начинать личные проекты, требующие больших энергозатрат, лучше посвятите свое время творчеству.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов усложнится взаимодействие с окружающими из-за недостатка терпения с вашей стороны. Если с кем-то из ваших близких ранее были недоразумения, то на этой неделе они могут усилиться. Между тем это благоприятное время для укрепления супружеских отношений.

Тельцам в начале недели рекомендуется заниматься текущими делами и закупать продукты впрок. Со вторника по пятницу может наступить полоса финансовых трудностей. Нежелательно обсуждать с партнером вопросы доходов и расходов, а также покупать дорогие подарки. Выходные лучше провести в компании друзей.

Близнецы будут склонны к проявлению инициативы. Однако вы можете столкнуться с препятствиями на своем пути. Причем основным сдерживающим фактором могут выступить близкие люди, члены семьи, которые вряд ли поддержат ваши начинания. Возможно, вы услышите претензии, касающиеся бытовых вопросов.

Ракам потребуется атмосфера комфорта и уюта для того, чтобы понять и осмыслить события последнего времени. Также стоит уделить внимание старшим родственникам. Со вторника по пятницу неблагоприятное время для поездок и новых знакомств.

Львам полезно активизировать дружеское общение. Удачно сложатся короткие поездки за город, на пикник или на дачу. У вас появится шанс помириться с кем-то из старших родственников. В середине недели лучше воздержаться от развлечений, поскольку это может негативно отразиться на вашем кошельке.

Девам удастся добиться успеха в решении некоторых практических вопросов. Не исключена материальная помощь со стороны родственников. Со вторника по пятницу старайтесь умерить свои амбиции, проявите терпение и смирение. На выходных одно из ваших заветных желаний, скорее всего, исполнится.

У Весов наступит благоприятный период для личностного развития. Однако вы будете несколько дезориентированы. Скорее всего, ваша система ценностей и моральных представлений претерпит изменения. Немаловажную роль в этом сыграет общение с разными людьми.

Скорпионы смогут проявить свою проницательность и понять причины тех или иных событий. Период с понедельника по пятницу складывается неблагоприятно для отношений с друзьями. На выходных возможно романтическое знакомство во время поездки или в интернете.

У Стрельцов, состоящих в браке, понедельник подходит для составления совместных планов на будущее. Со вторника не исключены проблемы в отношениях с партнером. В целом это непростое время, когда над вами будут довлеть внешние обстоятельства. На выходных в семье вновь воцарится мир и гармония.

Козерогам придется много трудиться, однако в какой-то момент у вас могут возникнуть сомнения в целесообразности того, что вы делаете. Возрастет груз ответственности, причем и на работе, и дома. Постарайтесь терпеливо переждать этот период, скоро ситуация изменится в лучшую сторону.

Водолеи почувствуют усиление творческого начала и желание как-то проявить свои таланты, привлечь к себе внимание своими способностями. Однако во всем следует соблюдать умеренность, иначе будет сложно добиться желаемого. Звезды не советуют в это время принимать поспешных опрометчивых решений.

У Рыб неделя будет достаточно напряженной. Труднее всего сложится совместная деятельность с членами семьи. Споры могут возникнуть на почве борьбы авторитетов, права принимать решения по тем или иным вопросам. Лучше всего просто взять паузу и переждать. // Фото: pixabay.com

