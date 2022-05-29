Астрологи рассказали, кого ждут увлекательные приключения

В начале недели могут прийти новые идеи, появятся возможности для самореализации, желание как-то проявить себя, стать свободнее. Это хорошее время для раскрытия своих талантов и способностей. Рекомендуется записывать идеи, которые будут приходить к вам в течение этого периода — возможно, они пригодятся вам в будущем. В общении воздержитесь от резкости и критики — окружающие могут не вполне адекватно реагировать на ваши замечания в их адрес. Вторая половина недели принесет мягкость и обаяние в общение, появится больше возможностей для флирта и новых знакомств. В этот период удачно пройдут небольшие развлекательные поездки и короткие путешествия.

Источник: astro-ru.ru

Овнам придется заниматься делами окружающих. Много времени будет уходить на общение, и это доставит вам удовольствие. Не исключены неожиданные встречи, знакомства, поездки с друзьями. Старайтесь не делать никому критических замечаний, чтобы не стать причиной конфликта.

Тельцам полезно побыть в уединении. Спокойствие, комфорт и тишина необходимы для того, чтобы привести себя в состояние душевного равновесия. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, к подсказкам своей интуиции. Внутренняя гармония позволит вам добиться улучшения здоровья и успеха в любых делах.

Близнецов ожидают увлекательные приключения и интересное общение с друзьями. Роль людей, которых вы могли бы назвать своими единомышленниками, возрастет. Вы поймете, что многие вопросы намного легче и быстрее решаются благодаря сотрудничеству с окружающими.

Ракам удастся преодолеть ограничения и добиться большей свободы в поведении. Можете попробовать сделать что-то такое, на что раньше не могли решиться. Со среды по пятницу включительно лучше воздержаться от новых знакомств. Не доверяйте обещаниям и не рассказывайте никому о своих тайнах.

Львов ожидает знакомство с интересным и оригинальным человеком. Однако на завязывание романтических отношений сейчас вряд ли стоит рассчитывать. Скорее всего, это будет исключительно дружеское общение. Нежелательно в этот период совершать крупные покупки и давать деньги в долг.

От Дев требуются смелые и решительные действия по переустройству своей жизни. Прежде всего речь идет о борьбе с вредными привычками. Если что-то не получается, несмотря на прилагаемые усилия, отложите дело до выходных. В субботу и воскресенье ваши желания смогут исполниться намного быстрее и легче.

У Весов наступит благоприятный период для примирения в супружеских отношениях. Попробуйте взглянуть на своего партнера как на друга, способного прийти вам на помощь в случае необходимости. Так вы сможете открыть любимого человека в новом качестве. Также это хорошее время для совместных путешествий.

Скорпионам стоит позаботиться об укреплении своего здоровья. Сейчас подходящий период для прохождения медицинского обследования и лечения. Середина и вторая половина недели могут быть связаны с нестабильностью в дружеских отношениях. Нежелательно посещать вечеринки, поскольку там может произойти конфликт.

У Стрельцов наступит замечательное время для гармонизации любовных отношений. Если вы находились в ссоре, то сейчас сможете помириться. С вашей стороны звезды ожидают величайшего терпения. Умерьте собственную критичность и проявите больше такта.

Козерогов ждут очень продуктивные дни, когда вы сможете относительно легко решить многие семейные и хозяйственные проблемы. Сейчас можно освобождать квартиру от старых ненужных вещей, обновлять гардероб. В целом это прекрасное время для наведения порядка в доме.

Водолеи будут склонны удивлять своих возлюбленных, придумывать приятные сюрпризы. Это внесет обновление в ваши чувства, сделает их острее и ярче. Это хорошее время для увеселительных поездок, новых знакомств и необычных впечатлений.

У Рыб возрастут финансовые возможности. Вы сможете приобрести те вещи, о которых мечтали. Сейчас подходящий период для улучшения жилищных условий. Отношения в семье в эти дни складываются теплые и доброжелательные. В субботу и воскресенье можно заниматься домашней выпечкой и принимать гостей. // Фото: pixabay.com