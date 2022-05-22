Астрологи рассказали, у кого поменяется круг общения

Начало недели принесёт вам оптимистичный настрой и подарит успех в поездках. Это удачное время для того чтобы отправиться в путь. Однако сейчас не всегда будет получаться объективно оценивать ситуацию и свои возможности. Есть риск впасть в иллюзию и самообман. Лучше всего это время посвятить обучению. Вам будет просто усваивать новую информацию и контактировать с людьми. Во второй половине недели возрастет тяга к общению. Именно через взаимодействие с окружающими вы сможете осознать свои истинные потребности, проявить характер, самореализоваться. Между тем, в разговорах может возникнуть желание приукрасить свой рассказ. Надо быть готовыми к тому, что и ваши собеседники будут отклоняться от истины.

Источник: astro-ru.ru

Овнам звезды советуют деликатнее общаться с окружающими. Возможно, вы окажетесь в плену собственных заблуждений и станете подозревать кого-то в нечестности. Поэтому, чем меньше будет общения, тем меньше возникнет поводов для сомнений и деструктивных идей.

У Тельцов могут ухудшиться отношения с друзьями. Это особенно вероятно, если вы заключали с ними какие-либо финансовые договоренности. Постарайтесь воздержаться от посещения развлекательных мероприятий: есть риск попасть в неприятную историю и потратить намного больше денег, чем вы планировали.

У Близнецов появится склонность действовать самостоятельно и инициативно. Однако внешние обстоятельства могут всячески мешать вам, из-за чего вы рискуете поставить перед собой не те цели и пойти не в том направлении. Не исключено, что вы будете смотреть на ситуацию сквозь розовые очки, что приведет к ошибкам.

У Раков могут возникнуть проблемы со сном: бессонница, или, наоборот, чрезмерная сонливость. В течение всей недели вам могут сниться странные сновидения, необычные и яркие. Для этого времени характерна психологическая слабость, повышенная внушаемость.

У Львов может поменяться круг общения. Возможно, с некоторыми из прежних приятелей вы разойдетесь во мнениях. Одновременно с этим у вас появятся новые интересные собеседники. Однако не будьте излишне доверчивыми и не раскрывайте случайным знакомым подробности своей личной жизни.

У Дев могут осложниться супружеские отношения. Вы будете склонны к прямолинейному и бескомпромиссному поведению. Не стоит сейчас ставить перед собой слишком большие цели и фанатично их добиваться. Если что-то не получается, возьмите паузу. Придет время, и все разрешится.

У Весов может снизиться иммунитет, из-за чего повысится риск заболеть простудными заболеваниями. Возможно также, что вашим родным и близким на этой неделе потребуется помощь и забота. Поэтому лучше оставаться дома, вести спокойный и размеренный образ жизни.

Скорпионы могут столкнуться с напряженностью в любовных отношениях. Вам будет трудно бороться с ревностью, усилится собственнический инстинкт. Еще сложнее будет пережить это время тем, у кого пока нет пары. Если вы решите заняться поиском нового партнера, постарайтесь быть разборчивее в своем выборе.

Стрельцам следует проявить максимум внимания и выдержки при выстраивании партнёрских отношений. Ваш любимый человек сейчас будет вести себя активно, стремиться к лидерству. Не следует оспаривать подобное его стремление. Нежелательно сейчас вместе посещать торжественные мероприятия.

Для Козерогов неделя складывается непросто. В этот период вы можете почувствовать повышенную усталость, физическую слабость. Постарайтесь сделать небольшой перерыв в работе, иначе управиться с делами в срок вряд ли получится. Это не лучшее время для поездок, встреч, общения с родственниками и друзьями.

Водолеям предстоит больше времени уделять домашним заботам и воспитанию детей. Потребности ваших домочадцев могут возрасти, и если вы будете всем потакать, то рискуете выйти за рамки семейного бюджета. Также следует быть внимательнее при выборе подарков любимому человеку — есть риск ошибиться.

Рыбам необходимо советоваться с членами семьи, прежде чем проявлять инициативу в решении каких-либо бытовых вопросов. Главное правило этой недели — не делать то, о чем вас никто не просит. Не забывайте проявлять заботу о родственниках, которые нуждаются в вашем внимании. // Фото: pixabay.com