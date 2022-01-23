Астрологи рассказали, у кого отношения обретут второе дыхание

Начало недели благоприятствует прямому и открытому общению, а вот лести лучше избегать. Честность будет цениться гораздо выше, чем улыбки из вежливости. Это удачный период для того, чтобы открыто высказывать свои мысли и отстаивать свою позицию. Также сейчас хорошее время для реализации собственных планов и идей. Благоприятными будут небольшие поездки, непродолжительные командировки. Во второй половине недели важно избегать стереотипов и привычных схем мышления, следует отдавать предпочтение творческим и оригинальным решениям. Сейчас к вам могут приходить интересные мысли и идеи. Звезды советуют их пока просто фиксировать, а взяться за реализацию чуть позже. В это время старайтесь не давать пустых обещаний и не слишком доверяйте тем, кто будет сулить вам золотые горы.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов в начале недели будет прекрасное самочувствие. Сейчас можно наводить порядок в делах, приниматься за генеральную уборку в квартире. Вторая половина недели не столь благоприятна. Нежелательно в эти дни обсуждать с любимым человеком вопросы, вызывающие у вас разногласия.

У Тельцов наступает благоприятное время для романтических отношений и творчества. Поссорившиеся влюбленные смогут примириться. Если вы одиноки, то есть шанс познакомиться с интересным человеком. В этот период рекомендуется заниматься самообразованием, посвящать время своим хобби.

Близнецам звезды советуют больше внимания уделять домашним делам и заботам. Постарайтесь создать для близких людей комфортные условия. Сейчас подходящее время для подведения финансового баланса вашей семьи, планирования крупных покупок.

У Раков неделя начнется на позитивной ноте. Вы будете легки на подъем, остроумны и коммуникабельны. Это благоприятный период для непродолжительных поездок, встреч с друзьями, общения. В отношениях с близкими будет царить гармония. Для одиноких Раков это время коротких и ни к чему не обязывающих знакомств.

Львам рекомендуется заниматься делами и забыть о развлечениях. Особенно вы будете успешны в профессиональной деятельности, финансовых вопросах. Возможно, вам захочется навести идеальный порядок в доме, разложить все вещи по полочкам. С этой задачей вы также легко справитесь.

Девам, у которых не все ладится в личной жизни, достичь гармонии и взаимопонимания с любимым человеком станет намного легче. Для этого нужно критически переосмыслить свое поведение и сделать выводы на будущее. Только после этого ваши романтические отношения обретут второе дыхание.

Весам начало недели лучше провести в уединении у себя дома. Возможно, вам захочется разобраться в своих чувствах, спокойно обдумать текущие дела. Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с затруднениями при контактах с членами семьи.

Скорпионам звезды советуют вести активный образ жизни. Усиливается ваша потребность в контактах с людьми, установлении и поддержании дружеских отношений. Также это хорошее время для обучения. В конце недели до вас могут дойти неприятные слухи и сплетни, которые не стоит принимать всерьез.

Стрельцам стоит основное внимание уделить решению материальных вопросов. Ситуация на работе будет весьма благополучной, вам могут выплатить денежную премию или поощрить каким-либо иным способом. Также это подходящее время для внесения корректив в свои планы.

Козероги в начале недели могут пересмотреть некоторые свои морально-нравственные ориентиры. Это может быть связано с новым знакомством. Во второй половине недели возможны препятствия на пути к достижению поставленных целей. Скорее всего, внешние обстоятельства будут складываться не в вашу пользу.

У Водолеев в первой половине недели возрастет интерес ко всему загадочному. Ваше желание докопаться до истины будет вознаграждено новыми личными открытиями. Вторая половина недели принесет в вашу жизнь различные препятствия. Старайтесь беречь свою репутацию.

У Рыб наступает благоприятное время для укрепления и развития супружеских отношений. Возможно, любимый человек переосмыслит и поменяет свое поведение. Во второй половине недели не исключены неожиданности, из-за которых вам придется оперативно пересмотреть свои планы. // Фото: pixabay.com