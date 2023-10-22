Астрологи рассказали, на кого посыплются заманчивые предложения

Астрологи предупреждают, что на ближайшей неделе есть вероятность романтической интрижки с малознакомым человеком, которая скорее всего закончится неприятностями. Ваш новый знакомый может сильно вскружить вам голову. Также в этот период возможны конфликтные ситуации. Все это способно привести к депрессии и заставить вас вспомнить прошлый негативный опыт. Не нужно поддаваться этому настроению.

Источник: gadalkindom.ru

Для Овнов, которые состоят в романтических отношениях, эта неделя сложится особенно удачно. Одиноких представителей знака ожидает новое знакомство, которое имеет шанс перерасти в нечто большее. Прекрасное время для семейных посиделок, заключения брака.

У Тельцов может появиться новый источник дополнительного дохода. Однако возрастет и количество расходов. Нужно научиться грамотно распределять свой бюджет, иначе велик риск остаться на мели. И не берите ни у кого деньги в долг, могут возникнуть затруднения с их возвращением.

На Близнецов посыплются заманчивые предложения. Сложно не растеряться и не начать хвататься за все сразу. Постарайтесь выбрать только то, что вам действительно важно и интересно. Если есть возможность попробовать себя в чем-то новом — используйте этот шанс.

У Раков начинается период обновления. Сейчас не получится отсидеться в тени. Придется взять на себя ответственность за принятие важных решений. Именно они позволят вам подняться на ступень выше. Будьте предельно собраны и сконцентрированы на достижении своей цели.

Львы могут оказаться под влиянием депрессивных настроений. Вам захочется, не сопротивляясь трудностям, плыть по течению без особых надежд на светлое будущее. Возможны конфликты с теми, кто проявляет большую активность, чем вы сами.

Девы не испытывают дефицита в поклонниках, но вам больше не хочется разочарований. Пока романы приносят вам только дополнительные хлопоты, и рисковать в очередной раз вы не планируете. Это время полезно посвятить построению планов для дальнейшего развития и движения.

У Весов появится желание возглавить новый перспективный проект, в этом вам поможет ваше честолюбие. На первом месте для вас будет стоять финансовая сторона. Если вы многого требуете от людей, то будьте готовы сами соответствовать таким требованиям. Будьте щедры и делитесь всем, что у вас есть.

Скорпионам захочется поработать в собственное удовольствие, а не ради каких-либо выгод. Возможно, руководство и не проявит к вам излишней благосклонности, но, тем не менее, результат вашего труда будет оценен. Это подтолкнет вас к новым свершениям.

У Стрельцов есть возможность мощного толчка в саморазвитии. То, чем вы занимаетесь сейчас, принесет вам хорошую прибыль в будущем. Причем не только в виде денег. Однако принятие важных решений лучше на время отложить, так как они могут быть основаны на эмоциях и не совсем верны.

У Козерогов энергия и силы бьют ключом! Воспользуйтесь этим моментом и найдите им правильное применение. Например, займитесь спортом или танцами. Наверняка вы об этом давно мечтали. Нестандартный способ проведения совместного досуга позволит вашим чувствам к партнеру воспылать с удвоенной силой.

Водолеям в некоторых моментах нужно действовать исходя из собственной выгоды. Не будьте слишком доверчивы, быть начеку никогда не повредит. Возможные внезапные препятствия со стороны недоброжелателей могут иметь негативные последствия для вас при достижении ваших целей.

Рыбам предстоит преодолеть ряд препятствий. Они могут быть связаны, в том числе, и с вашей расточительностью. Ваш спокойный и размеренный образ жизни может быть чем-то нарушен. Возможно, вас потянет на приключения, новый роман. В стремлении получить яркие впечатления не забывайте о своем здоровье. // Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru