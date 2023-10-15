Астрологи рассказали, кто получит известие, сулящее большие перемены

Для всех знаков зодиака сейчас наступает яркий и продуктивный период. Полет фантазии и творческое начало помогут успешно решить многие дела, а настойчивость и трезвый расчет будут способствовать объективному взгляду на ситуацию. Во второй половине недели рекомендуется расслабиться и на время отложить все заботы. Браться нужно только за то, что требует немедленного решения. Сейчас следует избегать риска и любых авантюр. Также это неблагоприятное время для того, чтобы добиваться расположения лиц противоположного пола и выделяться из окружения.

Источник: gadalkindom.ru

Овнам эта неделя принесет прибыль, ваши доходы увеличатся. Вы будете участвовать в общественной деятельности, сможете начать новые дела и завершить старые. Для вас наступило время смелых и решительных действий.

У женщин появится шанс на возобновление прежних романтических отношений.

Тельцам в решении проблем помогут друзья, партнеры и коллеги. Период благоприятен для отстаивания своих интересов. Сейчас любое событие или знакомство могут иметь большое значение для ваших дальнейших планов. Если вы одиноки, то именно сейчас сможете повстречать будущего спутника жизни.

Близнецам этот период откроет возможности для активного отдыха, творчества и самовыражения. Можно посвятить время благоустройству своего жилища. Вероятны интересные знакомства в профессиональной сфере, они сулят вам новые перспективы в ближайшем будущем.

Ракам следует проявлять инициативу и настойчивость. Ищите, куда бы вы могли вложить свои силы, умственные и финансовые ресурсы. Сейчас вас наполняет колоссальная энергия. Попробуйте наладить новые связи, любые переговоры и встречи будут очень удачными.

Львам придется проявить все усилия и способности в работе, только тогда вы достигнете грандиозного успеха. Нестандартный подход к ситуациям может сослужить вам неплохую службу. Не тратьте силы на ссоры и конфликты. Сохраняйте позитивный настрой на работе и дома.

Девы могут получить хорошее известие, которое перевернет всю вашу жизнь. Начинайте любое дело без страха проигрыша и неудачи. Сейчас вам обязательно повезет. Но не пытайтесь идти напролом. При сильном напряжении постарайтесь расслабиться.

Весы, если вы одиноки, то сейчас лучшее время подумать о создании отношений. Представьте, какого партнера вы хотите видеть рядом. И вы непременно привлечете такого человека в свою жизнь. Но не ставьте слишком высокую планку. Помните, что идеала не существует.

Скорпионы, перестаньте откладывать дела в долгий ящик. Всю рутинную и неинтересную работу перепоручите кому-нибудь другому, если у вас есть такая возможность. Будьте активны и не стойте на месте. Преодоление апатии вознаградится мощным притоком энергии, возможностью изменить жизнь к лучшему.

Стрельцы в начале недели ощутят подъем сил, дела будут выполняться легко. Успешным окажется всякого рода общение: как с коллегами, друзьями, так и с любимым человеком. Вторая половина недели будет сложнее. Нерешенные проблемы вновь всплывут на поверхность.

У Козерогов дела пойдут на поправку. События сложатся таким образом, что нужные люди и ресурсы найдутся сами. Не забывайте использовать новый опыт и полученные знания для реализации задуманной цели. В любой компании и на дружеской вечеринке вы будете приковывать к себе внимание окружающих.

У Водолеев продолжается благоприятный период. Вас ожидает прекрасная новость. Обязательно постарайтесь устроить встречу со своими друзьями. Вы услышите от них очень ценный совет. Не бойтесь попросить о небольшой услуге своих родственников, они могут сыграть важную роль в вашем начинании.

Рыбы должны помнить, что сейчас необходимо хладнокровно подходить к решению любой проблемы. Вновь искушения будут подстерегать вас. На этот раз в вопросах личных отношений. Зато это прекрасный период для развития бизнеса, приобретения недвижимости, торговли. Могут появиться новые источники заработка. // Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru