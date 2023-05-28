Астрологи рассказали, кто сможет претендовать на повышение зарплаты

Сейчас можно смело начинать новые дела, принимать важные решения. Возможно участие в каких-то интересных проектах, благодаря которым расширится ваш круг общения и улучшится финансовое положение. Однако следует помнить, что не все в вашем окружении желают вам добра. Кто-то вполне может использовать вас в своих корыстных целях. В этот период вам будет легко даваться любая работа, даже та, которой вы раньше никогда не занимались. Ваше руководство это заметит и вознаградит вас за труды. Старайтесь оказывать помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

Источники: astro-ru.ru, gadalkindom.ru

Овнам придется вернуться к отложенным ранее делам и завершить их. В противном случае не избежать конфликта с начальством, коллегами или кем-то из ваших близких. Также сейчас неблагоприятное время для того, чтобы брать кредиты, одалживать деньги у знакомых и давать взаймы.

Тельцы получат неожиданную весточку от дальнего родственника или старого друга. Тем, у кого недавно начался любовный роман, придется столкнуться с капризами возлюбленного. Не стоит придавать им большое значение. В целом, неделя плохо подходит для романтических встреч, а также для поездок и путешествий.

Близнецов ожидают переживания и хлопоты, связанные с семейными делами. Кроме того, придется устранять образовавшийся на работе крупный аврал. Проявите терпение, полагайтесь на собственные знания и опыт и не позволяйте родным и коллегам приставать к вам с неуместными рекомендациями.

Для Раков наступает пора действовать. Все ваши начинания приведут на этой неделе к отличному результату. На работе можно смело выдвигать любые идеи, претендовать на более высокую зарплату или должность. А смена имиджа сделает вас неотразимо привлекательными для противоположного пола.

Львам стоит отказаться от запланированных ранее важных встреч и переговоров. Сейчас не лучшее время для профессиональных достижений. Зато это хороший период для отдыха с семьей или любимым человеком. Только постарайтесь не уезжать слишком далеко от дома.

Девам рекомендуется держаться подальше от грубых и недалеких людей. Они будут постоянно попадаться вам на глаза и провоцировать конфликты. Зато в семье вас ожидает полная гармония и взаимопонимание. Стоит этим воспользоваться, если давно нужно обсудить какой-то важный семейный вопрос.

У Весов начало недели выдастся очень активным. Вы сделаете множество дел и на работе, и дома и будете иметь все основания гордиться собой. Однако уже с середины недели ваш пыл угаснет. Возможно, причиной этому станет тоска по прошлому. Постарайтесь отвлечься от грустных воспоминаний и отдохнуть.

Скорпионы почувствуют всплеск энергии. Однако постарайтесь дозировать свою активность, иначе можете довести себя до сильнейшей усталости и даже депрессии. Также сейчас не рекомендуется делать крупные покупки. Тем более, что в конце недели кто-то из близких попросит вас о финансовой помощи.

Стрельцам не стоит искать союзников среди коллег. В коллективе может сложиться такая ситуация, что каждый будет исключительно сам за себя. В целом же в этот период вас ждет немало приятных минут. Самые хорошие моменты вы переживете дома, в общении с близкими. Удачно пройдут семейные торжества.

Козероги будут на этой неделе лидерами во всем. Любые дела под вашим руководством пройдут успешно и приведут к отличным результатам. Только постарайтесь не давить на окружающих своим авторитетом, не становитесь тираном, так как это может стать причиной «бунта на корабле».

Водолеям лучше не рассчитывать на чью-либо помощь. Ваши близкие и коллеги будут слишком заняты собственными проблемами. А это значит, что какие-то дела вам придется отложить на потом. Также стоит с подозрением относиться к предложениям о подработке — есть риск, что вас обманут.

Рыбы смогут значительно укрепить свой брак, а одинокие представители знака — завязать, наконец, романтические отношения, которые имеют все шансы перерасти в серьезные и долгосрочные. На работе вы ощутите влияние тайных и явных недоброжелателей, которые будут пытаться подорвать ваш авторитет. // Фото: piqsels.com