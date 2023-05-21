Астрологи рассказали, кого ждёт незабываемое свидание

Сейчас подходящее время для любых перемен, поэтому можно смело вносить свежую струю в ваши отношения с партнером. Также неделя благоприятна для улучшения финансового положения и повышения по службе. Старайтесь принимать взвешенные решения, опираясь на поддержку близких людей и коллег. Ваши навыки и творческий подход к делу помогут преуспеть в работе. Не придавайте большого значения мелким неурядицам и препятствиям — вам удастся их преодолеть с легкостью. Не рекомендуется совершать крупные покупки, чтобы избежать разочарований.

Источники: astro-ru.ru, gadalkindom.ru

Овнам следует держать ухо востро при общении с малознакомыми людьми. Возможно, то-то из них преследует в отношении вас корыстные цели. В целом же ситуаций, способных выбить из колеи, можно не бояться. Поездки и покупки будут удачными.

Тельцов будут тревожить сугубо личные переживания. Вероятен конфликт в семье. Не загоняйте ситуацию вглубь, а постарайтесь сразу же ее прояснить и уладить. В работе стрессовых ситуаций не ожидается. Однако не стоит сейчас слишком откровенничать с коллегами и давать деньги в долг.

Близнецы смогут вполне насладиться теплом дружеских встреч. А любовное свидание подарит им массу незабываемых впечатлений и фейерверк эмоций. На работе предстоит беседа с начальством, от которой во многом будет зависеть ваше профессиональное будущее.

Раки могут с головой погрузиться в заботы о родном человеке, которому потребуется помощь и поддержка. Постарайтесь, однако, не упустить шанс, связанный с вашей карьерой. Не отказывайтесь также от содействия окружающих – кто-то из них может сыграть немалую роль в вашей жизни.

Львам звезды не рекомендуют разбрасываться громкими заявлениями. Не следует также делать что-либо кому-то назло или пытаясь доказать свою значимость. В середине недели можно ожидать небольших финансовых поступлений — возврата давнего долга или оплаты за исполненную ранее работу.

Девы не застрахованы от неожиданностей. Однако все они будут иметь позитивный характер и приведут к улучшению вашей жизни. Если вы хотите преуспеть, не стоит сейчас отказываться от трудных проектов. Одиноким Девам есть смысл внимательнее приглядеться к тем, на кого вы прежде не обращали внимания.

Весам стоит громко заявить о себе на работе. Именно от активности и напора будет сейчас зависеть ваш профессиональный успех. Семейным Весам может показаться, что их брак исчерпал себя или требует решительных перемен, однако спешить с выводами и действиями не стоит.

Скорпионы в этот период будут на высоте. На работе – успехи и похвалы коллег и начальства, дома – мир, гармония и приятные сюрпризы от родных и близких. Сейчас можно смело совершать покупки и экспериментировать с внешностью. А вот от дальних поездок пока лучше воздержаться.

Стрельцам не рекомендуется слушаться ни чьих советов. Действуйте в соответствии с собственным здравым смыслом – и все будет хорошо. При этом и сами следите за тем, что и как будете говорить, а в большинстве случаев старайтесь вообще промолчать.

Козероги будут склонны проявлять повышенный интерес к жизни посторонних людей. Следите за тем, чтобы ваше любопытство не перешло допустимые границы. И дома, и на работе вас будет преследовать эффект дежавю. Дабы скука не стала причиной депрессии, найдите возможность как-то разнообразить обстановку.

Водолеи смогут позволить себе полениться. Расслабленность и в делах, и в мыслях – лучший способ укрыться от нерешенных проблем. Тем более, что и без вашего вмешательства значительная их часть разрешится сама собой. Сейчас удачное время, чтобы погасить кредиты и отдать долги.

Рыбам не стоит уповать исключительно на удачу. Бездействие сейчас равносильно добровольному признанию поражения, особенно в профессиональных делах. Громко заявите о своих амбициях и не бойтесь взять на себя дополнительные полномочия. Семейная жизнь, напротив, обещает порадовать спокойствием и тишиной. // piqsels.com