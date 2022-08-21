Астрологи рассказали, кто сможет добиться желанной свободы

В начале недели возрастет активность и решительность в личных делах и проектах. Своими действиями вы сможете влиять на ход событий и определять их дальнейшее развитие. В этот период успешно сложатся поездки и путешествия, удачным будет прохождение обучения. Во второй половине недели есть шанс ближе продвинуться к своей мечте. У вас будет достаточно энтузиазма и энергии для этого. Однако стоит опасаться ложных идеалов. Будьте самостоятельными в принятии решений, не следуйте бездумно чужим советам. В это время возрастет склонность к иллюзиям, обману и преувеличениям.

Источник: astro-ru.ru

Овны начало недели проведут на волне оптимизма и любви. В целом это благоприятное время, когда нужно отдыхать и развлекаться. Однако во второй половине недели ваши приоритеты могут сместиться. Не исключено, что в эти дни на вас навалится много дел и забот.

Тельцам будут интересны дела, связанные с семьей, близкими родственниками, обустройством дома. Финансовых средств будет достаточно для крупных покупок. В семье воцарится дух теплого доброжелательного сотрудничества. Также это хорошее время для приема гостей.

Близнецы смогут в полной мере раскрыть свои интеллектуальные способности. Вы будете способны интенсивно общаться с разными людьми, а также делать сразу несколько дел, требующих приложения умственных усилий. Возможно, вам придется метаться между работой и домом, стараясь везде успеть.

Раки в начале недели будут сосредоточены на решении материальных вопросов. Вам удастся сделать свою жизнь более комфортной. Во второй половине недели до вас могут дойти слухи, которые бросают тень на вашу репутацию. Не следует проявлять излишнюю доверчивость и критиковать окружающих людей.

У Львов наступит хорошее время для общения с друзьями, поездок и новых знакомств. Внутреннее стремление к обновлению найдет живой отклик во внешних событиях. Также в эти дни усиливается потребность в независимости. Сейчас самое время добиться для себя желанной свободы.

Девам в первой половине недели рекомендуется вести спокойный и размеренный образ жизни. Душевное и эмоциональное равновесие — вот к чему сейчас следует стремиться. Во второй половине недели возможны сложности в отношениях с партнером. Вам может показаться, что он что-то скрывает или недоговаривает.

Весам захочется уйти от суеты будней и помечтать о чем-то приятном. А лучше всего это делать в кругу людей, чьи интересы и увлечения совпадают с вашими. Постарайтесь найти возможность для времяпровождения с друзьями и единомышленниками.

Скорпионы смогут добиться поставленных целей, если будут действовать настойчиво и напористо. Старайтесь подходить ко всему реалистично и по возможности быстро решать возникающие проблемы. Во второй половине недели ваши отношения с близкими станут более открытыми и искренними.

Стрельцы получат много новых приятных впечатлений. Возможно, это будет связано с увлекательной поездкой, путешествием. Вторая половина недели поставит вас перед непростой дилеммой: уделять больше внимания карьере или семейным делам. Стараясь всюду успевать, вы рискуете ничего не довести до конца.

Козерогам в начале недели звезды советуют вести борьбу с вредными привычками. Сейчас вы можете безболезненно избавиться от одних привычек и выработать новые, полезные. Вторая половина недели будет связана со спадом интеллектуальной активности, поэтому это неблагоприятное время для учебы.

Водолеям звезды советуют активнее контактировать с партнером. Можно обсуждать с любимым человеком спорные вопросы, по которым раньше не удавалось добиться согласия. В этот раз вы сможете урегулировать проблемы предельно мягко и конструктивно. Это период расцвета романтических отношений.

У Рыб физическое и эмоциональное самочувствие будет находиться в прямой зависимости от ситуации дома и на работе. Постарайтесь поддерживать идеальный порядок в комнатах и на рабочем месте. Главное не лениться заниматься делами и своим здоровьем. // Фото: pxfuel.com