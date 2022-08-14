Астрологи предостерегли от начала новых отношений

В начале недели удачу принесут активные и последовательные действия. Честность в поступках также будет вознаграждена. Для личных отношений первая половина недели не слишком благоприятна. Может появиться склонность к случайным связям, что внесет нестабильность в существующие союзы. Начинать новые отношения также нежелательно, поскольку они окажутся недолговечными. Вторая половина недели будет вполне удачной. Вы станете более ответственными и дисциплинированными, что поможет придерживаться составленных ранее планов. В то же время вас могут посетить новые мысли и идеи, благодаря которым вам удастся справиться со всеми возникающими затруднениями.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов в начале недели будет много хлопот по дому и по работе. Старайтесь прислушиваться к тому, что говорят члены семьи, не настаивайте на своем мнении. Вторая половина недели благоприятствует установлению мира и взаимопонимания в супружеских отношениях. Одинокие Овны найдут утешение и радость в любви.

Тельцов в первой половине недели ждет много поездок и встреч. Однако контакты с людьми будут сопряжены с какими-то препятствиями, поэтому удовлетворение от общения вы вряд ли получите. Постарайтесь не втягиваться в выяснение отношений. Вторая половина недели располагает к наведению порядка в доме.

Близнецам придется решать материальные вопросы. Возможно, это будет ремонт или покупка каких-либо вещей взамен утраченных или сломанных. Потребуют внимания отношения с друзьями. Они будут складываться непредсказуемо. В конце недели вас ждут приятные поездки, интересное общение и романтика.

У Раков могут возникнуть трения с партнером и начальством на работе. Лучше всего не доводить дело до открытого противостояния и переждать. Вторая половина недели складывается более спокойно и гармонично. Могут прийти финансовые поступления, вы позволите себе купить что-то для дома и семьи.

Львам следует позаботиться о своем эмоциональном состоянии. Старайтесь не унывать и не оставаться подолгу в одиночестве. Вторая половина недели покажет вам, что у вас все может получиться так, как вы хотите. От вас лишь требуется активная позиция. Вас ждет много общения, оно будет приятным и полезным.

Дев потянет на сумасбродные поступки. Опьяняющее чувство свободы может привести к самым неожиданным последствиям. В эпицентре вашего внимания окажутся дружеские и любовные отношения. Постарайтесь не давать партнеру повода для ревности и сдерживать инстинктивные желания.

У Весов начало недели будет напряженным. Поведение партнера может стать совершенно непредсказуемым. Причем вы никак не сможете повлиять на ситуацию. Вторая половина недели откроет вам новые горизонты. Вы познакомитесь с новыми людьми, расширите круг полезных знакомств.

Скорпионам предстоит много поездок, которые, однако, могут быть сопряжены с неприятностями. Это не лучшее время для деловых знакомств. Чем меньше вы будете контактировать с людьми, тем меньше возникнет неприятных моментов. Вторая половина недели позволит вам добиться поставленных целей.

У Стрельцов любовные отношения станут особенно яркими. Вы и ваш любимый человек будете готовы делать неожиданные сюрпризы друг другу. Проблемой может стать то, что не все ваши оригинальные задумки найдут одобрение у партнера. Вторая половина недели благоприятна для путешествий и общения с друзьями.

Козерогам звезды советуют проявлять больше внимания и заботы к партнеру. Не стоит пытаться взять всю власть в семье в свои руки. Вторая половина недели благоприятствует изменениям в укладе жизни. В это время можно ломать отжившие стереотипы поведения и избавляться от вредных привычек.

У Водолеев в приоритете должна быть забота о здоровье. Перегрузки на работе не будут способствовать улучшению самочувствия, поэтому постарайтесь беречь силы, распределяйте их равномерно. Вторая половина недели благоприятна для укрепления супружеских отношений и совместных путешествий.

Рыбы могут почувствовать усиление любви, но при этом вам захочется иметь максимально свободные от ограничений отношения, а это вряд ли понравится вашему партнеру. Чтобы уменьшить вероятность конфликтов, постарайтесь реже контактировать с друзьями и больше внимания уделять любимому человеку. // Фото: pxfuel.com