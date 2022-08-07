Астрологи рассказали, когда можно встретить родственную душу

В начале недели стоит быть более инициативными. Это приведет к успеху в любых начинаниях. Умение отстаивать свою позицию сейчас также будет весьма кстати. Во второй половине недели появится склонность к романтике. Это замечательное время для новых знакомств — сейчас увеличится вероятность встретить родственную душу. Свидания будут незабываемыми, а признания в любви — эффектными. Возрастет тяга ко всему прекрасному — к поэзии, музыке, изобразительному искусству. В этот период можно попробовать проявить себя в творчестве. В союзах «со стажем» уделите больше внимания доверию внутри пары, постарайтесь понять и принять ценности своего партнёра. Это укрепит ваши отношения и сделает их более тёплыми.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов наступает хорошее время для путешествий, поездок на курорт, отдыха и развлечений. Вас ожидает много приятных впечатлений. В это время старайтесь не совершать ничего тайного, от чего может пострадать ваша репутация. В конце недели будьте готовы к приему гостей.

У Тельцов могут возникнуть недоразумения с друзьями. Вы можете неправильно понять чьи-то слова и сделать неверные выводы. В эти дни следует воздержаться от долгосрочного планирования. Вторая половина недели принесет вам много приятного общения. Возможно, вас пригласят в увеселительную поездку.

Для Близнецов, состоящих в постоянных отношениях, начало недели складывается весьма неопределенно. Совместное обсуждение ваших планов может выявить разногласия. Не следует торопиться с принятием важных решений. Во второй половине недели вас ждет финансовая стабильность и приятные события.

Ракам в начале недели звезды не советуют устраивать генеральную уборку. В это время вы будете крайне неорганизованными, поэтому рискуете создать еще больший хаос. Конец недели удачен для изменения внешнего облика, имиджа. В это время вы будете необыкновенно обаятельными, привлекательными и утонченными.

У Львов в первой половине недели будет несколько затуманенное представление о том, что можно и что нельзя допускать при выстраивании личных отношений. Вы можете начать подозревать и ревновать своего партнера. Но уже во второй половине недели все противоречия сгладятся, в ваших отношениях вновь наступит гармония.

У Дев может возникнуть недопонимание в отношениях с партнером. Возможно, ваш любимый человек будет вести себя несколько странно, а вас это начнет настораживать. Вторая половина недели складывается намного позитивнее. В это время возрастает положительное влияние дружеского окружения на вашу жизнь.

Весам в начале недели может быть трудно заставить себя что-либо делать. В результате у вас может скопиться много невыполненных дел. Во второй половине недели постарайтесь мобилизовать свои силы. Важно сформулировать для себя какую-либо цель. Также это хорошее время для улучшения отношений с родителями.

У Скорпионов в любовных и романических отношениях наступает полный расцвет. Одиноким представителям знака рекомендуется отправиться в путешествие. Там вас может ждать красивая романтическая история. В постоянных отношениях ваши чувства в в этот период будут наполнены особой нежностью.

Стрельцам в начале недели будет сложно найти взаимопонимание с близкими родственниками и членами семьи. Это неблагоприятное время для гостей, а также для употребления крепких напитков. Вторая половина недели, напротив, складывается весьма спокойно и комфортно.

Козерогам в начале недели следует избегать общения с друзьями. Сейчас до вас могут дойти неприятные слухи и сплетни. Также это не лучшее время для загородных увеселительных поездок. Вторая половина недели принесет мир и гармонию в ваши отношения с любимым человеком.

Водолеям лучше не давать никому денег взаймы и не участвовать в финансовых сделках. Вероятность натолкнуться на мошенничество сейчас крайне высока. Ваше поведение в этот период может быть доверчивым и непрактичным. Во второй половине недели любая работа будет вам в радость.

Рыбам в начале недели не следует предпринимать инициатив в тех делах, где пока нет полной ясности. Лучше переждать эти дни, не придумывая ничего нового. Любые перемены окружающие вряд ли оценят позитивно. Вторая половина недели благоприятна для любовных отношений и общения с детьми. // Фото: pixabay.com

