Астрологи рассказали, кому следует избегать фанатизма в делах

В первой половине недели уделите больше внимания общению с окружающими. Сейчас как никогда увеличивается сила слова: становится легче убедить кого-либо в своей правоте. Но будьте осторожнее с высказываниями и обещаниями – отказаться от своих слов в этот период практически невозможно. Также важно сделать ваше общение с людьми более теплым и сердечным, только тогда оно принесет удовлетворение. Вторая половина недели будет весьма продуктивной. Вы ощутите прилив сил, появятся возможности для самореализации. Проявляйте активность и решительность, отстаивая свои интересы, смело начинайте работу над новыми проектами. Старайтесь быть честными, прямыми и открытыми – это обязательно будет способствовать вашему успеху.

Источник: astro-ru.ru

Овны будут настойчиво достигать своих целей. Важно не пренебрегать интересами других людей, иначе вы навлечете на себя ненужные сложности. Во второй половине недели вы сможете видеть далекие перспективы и максимально эффективно использовать свою творческую энергию.

У Тельцов возрастет тяга к знаниям. Но на все времени не хватит, и если вы будете заниматься изучением чего-то бесполезного, то можете не успевать решать бытовые или рабочие проблемы. Вторая половина недели подходит для улаживания отношений с родственниками и сделок с недвижимостью.

У Близнецов в первой половине недели усилится сексуальное желание. Однако это время не слишком удачно для знакомств и начала романов – вы получите совсем не то, к чему стремились. Вторая половина недели благоприятна для динамичного развития личных и деловых взаимоотношений.

Ракам начало недели принесет возможность бурного развития личных отношений, выведения их на новый уровень. Постарайтесь не навязывать партнеру свою точку зрения, а решать все в ходе диалога. Успех в работе вероятен во второй половине недели. В это время не исключено и увеличение ваших доходов.

Львы будут упорно и интенсивно работать – для этого найдется множество различного рода мотиваций. Очень важно избегать суеты, старайтесь следовать намеченному плану. Также вам могут прийти мысли о том, что пора заняться своим здоровьем, начать новую диету или курс лечения.

У Дев в начале недели заметно активизируется творческое мышление. Однако на некоторые идеи вы будете тратить слишком много сил, энергии и денег. Поэтому старайтесь избегать излишнего фанатизма. Во второй половине недели уделите внимание отношениям с родственниками, будьте более открытыми.

У Весов могут возникнуть мысли о необходимости изменений в доме. Но любые действия сейчас стоит согласовывать с остальными членами вашей семьи, чтобы не испортить с ними отношения. Для небольших поездок, а также встреч и общения с друзьями замечательно подойдет вторая половина недели.

Скорпионы приобретут способность к убеждению, вам будут верить. Не стоит, однако, использовать это для обмана окружающих вас людей. Во второй половине недели вы сможете легче добиваться любых своих целей материального характера. Сил и энергии у вас для этого будет достаточно.

Стрельцам первая половина недели может принести навязчивые мысли о своем материальном положении и заработках. Старайтесь понять, к чему именно вы стремитесь, занимайтесь вашей повседневной деятельностью. Во второй половине недели удачно будут складываться дальние поездки и путешествия.

У Козерогов начало недели окажется не слишком удачным для достижения целей. В это время важно уточнить свои приоритеты, проанализировать возможные преграды и только после этого начинать действовать. Во второй половине недели усилится ваша интуиция, возрастут "детективные" способности.

Водолеи могут начать строить совместные планы с любимым человеком. Это будет способствовать развитию ваших взаимоотношений. Сейчас у вас могут появиться общие друзья и знакомые, которые также укрепят ваши отношения, усилят их динамику.

У Рыб более динамичным и интенсивным станет общение с друзьями. Также у вас могут появиться новые планы, однако чрезмерного фанатизма в их реализации сейчас стоит избегать. Вторая половина недели хорошо подходит для целенаправленной работы. (фото: 123ru.net)