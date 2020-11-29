Астрологи рассказали, когда стоит прислушаться к внутреннему голосу

В начале недели не торопитесь делать поспешные выводы и принимать решения. Сейчас все слова и поступки следует хорошенько обдумывать, чтобы потом не сожалеть об ошибках. В этот период вы можете почувствовать взлет фантазии, а также усилится связь с подсознанием, улучшится интуиция. Не стоит игнорировать подсказки внутреннего голоса – он поможет вам прийти к правильным решениям. Во второй половине недели уделите больше внимания своей личной жизни. Это время будет удачным как для укрепления существующих союзов, так и для новых знакомств, которые имеют большой шанс перерасти в длительные, стабильные и серьезные отношения.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов в начале недели проснется сильная тяга к знаниям. Однако важно помнить, что не все знания могут быть истинными, а наиболее ценные и необходимые вряд ли дадутся легко и быстро. Во второй половине недели при принятии решений стоит советоваться со своей второй половиной.

Тельцам к своим целям стоит идти последовательно, при принятии важных решений полагаться на собственное чутье и интуицию. Сейчас вы сможете интенсивно и упорно работать, что позволит быстро достичь высокого результата.

Близнецам рекомендуется обратить внимание на свои личные взаимоотношения. Сейчас важно избегать эгоизма. Расспросите своего близкого человека о мечтах и планах, скорее всего, они окажутся вам не чуждыми. Вторая половина недели будет насыщена романтикой.

Раки в первой половине этой недели смогут эффективно заниматься привычной работой. Однако попытки приступить к чему-то новому сейчас могут окончиться серьезным провалом. Для бытовых дел подходит вторая половина недели. Небольшой ремонт или уборка будут вам не в тягость, а результаты порадуют.

Львам начало недели принесет стремление к любовным приключениям. Однако сейчас лучше сосредоточиться на повышении доверия внутри существующих отношений. Делать упор на случайные связи в это время не рекомендуется. Вторая половина недели благоприятна для небольших поездок.

Девам рекомендуется избегать конфликтов со своим супругом, а также не допускать разногласий с другими членами семьи. Вторая половина недели будет удачной для совершения серьезных покупок. Сейчас вы можете рассчитывать на материальную поддержку и подарки от родственников.

Весам четкий распорядок дня поможет избежать суеты и эффективнее использовать время. Сейчас важно не поддаваться сиюминутным капризам. Тогда у вас будет больше свободного времени, которое вы сможете посвятить приятным поездкам, общению со своими детьми или романтическим свиданиям.

Скорпионы сконцентрируют свое внимание на финансовых и денежных вопросах. Сейчас важно вести строгий учет личных средств, записывать расходы, а в магазины ходить с заранее составленным списком покупок и не приобретать ничего лишнего.

У Стрельцов первая половина недели окажется удачным периодом для небольших поездок. Общение сейчас станет более гладким, возрастет взаимопонимание. Вторая половина недели принесет вам много новых планов и интересных идей, которые будут достойны реализации.

Козерогам в начале недели следует более внимательно относиться к поступающей информации. Далеко не всегда она может оказаться истинной. Также рекомендуется избегать резкости в общении с близкими. Во второй половине недели лучше больше времени проводить наедине с собой.

У Водолеев отношения с друзьями могут стать более доверительными. Обсуждать сейчас стоит философские темы — это будет способствовать взаимопониманию. Этот период также позволит некоторые ваши мечты снабдить четкими планами, согласно которым вы сможете в будущем их реализовать.

Рыбам в начале недели стоит в одиночестве поразмыслить над своими целями в жизни, в спокойной обстановке разобраться с приоритетами. Для активных действий прекрасно подходит вторая половина недели. Любые перемены сейчас окажутся благоприятными, так как будут продуманными и своевременными. (фото: zodiac5.ru)