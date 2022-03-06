Астрологи рассказали, кому не следует жечь за собой мосты

Начало недели хорошо подходит для интеллектуальной деятельности. В это время вам будет приходить много новых идей, которые полезно фиксировать. Многие из них окажутся весьма ценными, даже если сначала это будет неочевидно. Вы сможете на многое посмотреть свежим взглядом, усилится стремление к свободе высказывания своей точки зрения. В первой половине недели улучшатся личные отношения, укрепится доверие внутри пары. Вам захочется романтики и нежности, станет проще проявлять заботу и внимание. Новые знакомства также будут удачными. Вы сможете встретить близкого по духу человека, с которым вам будет легко общаться. Вторая половина недели пройдет довольно спокойно и принесет стремление к гармонии с миром и внутреннему равновесию.

Источник: astro-ru.ru

Овнам захочется радикально поменять свой имидж: например, сделать экстравагантную стрижку или купить одежду необычной расцветки. Эта неделя благоприятствует покупкам. У вас появится отменный вкус к красивым и качественным вещам, благодаря чему ваш выбор будет безошибочным.

Тельцы заметно похорошеют в эти дни. Вас будут приглашать на увеселительные мероприятия и дружеские вечеринки. В кругу друзей одинокие представители знака смогут познакомиться с человеком, с которым у них завяжутся романтические отношения. Эта неделя оставит вам самые приятные воспоминания.

У Близнецов активизируются контакты с друзьями. Вы постоянно будете с кем-то встречаться, общаться. В поле вашего зрения появятся и новые люди, с которыми у вас также очень быстро завяжутся приятельские отношения. Основной задачей этих дней должно стать сохранение прежних дружеских связей.

Ракам звезды советуют не менять своих изначальных целей и задач. Внешние обстоятельства вокруг вас могут стремительно изменяться. Иногда вам будет казаться, что вас вовлекают в некий революционный процесс. Не принимайте опрометчивых решений и не сжигайте за собой мосты.

Львы в начале недели могут неожиданно для себя отправиться в поездку. Ее целью, возможно, станет знакомство с человеком, который вас чем-то сильно заинтересует. Это благоприятное время для продвижения в карьере. Возможны перемены, в результате которых вы на ступеньку приблизитесь к своей заветной мечте.

Девы в первой половине недели смогут улучшить отношения с партнером. Сейчас обсуждение всех спорных моментов будет вестись в доброжелательной манере, благодаря чему удастся быстро прийти к компромиссу. Также будут успешно урегулированы любые юридические споры.

Весам стоит больше внимания уделить своему здоровью. Если вас что-то беспокоит, то лечебно-профилактические мероприятия помогут быстро прийти в норму. Что касается супружеских отношений, то в эти дни они претерпевают период нестабильности.

У Скорпионов значительно улучшатся отношения с партнером благодаря взаимному проявлению нежных чувств. Первая половина недели подходит для примирения после ссоры. Между тем в делах может наступить хаос. Скорее всего, у вас появится множество проблем, решить которые будет непросто.

Стрельцы смогут преуспеть во всех делах на работе и дома. Вы постараетесь навести везде порядок и добиться высоких результатов. Появится стремление к гармонии в окружающей вас обстановке, к тому, чтобы все вещи лежали на положенных им местах.

Козероги переживут много приятных моментов, связанных с дорогими им людьми. Отношения с любимым человеком приобретут особенно интимный, чувственный характер. Одинокие сердца смогут встретить свою любовь в общественном транспорте или на концерте любимого артиста.

У Водолеев в семье воцарится мир и полная гармония. Старайтесь стоить отношения с близкими на основе любви и уважения. Это хорошее время для благоустройства своего дома. В этот период можно совершать перестановку в квартире, проводить генеральную уборку или небольшой косметический ремонт.

Рыбы станут более осведомленными в делах своих друзей и родственников. Такие качества, как внимательность и ненавязчивость, помогут построить с ними доброжелательный диалог. Возможно, вас пригласят составить компанию в какой-либо увеселительной поездке. // Фото: pixabay.com