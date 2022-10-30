Астрологи рассказали, кому можно ждать приятных сюрпризов

В начале недели усилится стремление влиять на окружающих. Сейчас можно тренировать силу воли, подумать над тем, каковы ваши истинные потребности и прямо заявлять о своих желаниях. Контакты с людьми в первой половине недели будут затруднены. Сейчас лучше никому не верить на слово. Высока вероятность получения ложной или сильно искаженной информации. Будьте особенно внимательны при работе с документами. Ошибки грозят большими хлопотами и потерей времени. Во второй половине недели активизируются личные отношения. Усилится страсть, появится склонность к любовным авантюрам, а также случайным связям. Если вы дорожите своим партнером, новые знакомства сейчас лучше не заводить. Сохранить стабильные отношения в это сложное время поможет умение вносить в них разнообразие.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов начало недели неблагоприятно для учебы и путешествий. Вам будет сложно ориентироваться на местности и усваивать новую информацию. Во второй половине недели усилятся разногласия в любовных отношениях. Старайтесь не занимать бескомпромиссную позицию. Относитесь к партнеру мягче, избегайте споров.

У Тельцов заметно улучшатся супружеские отношения. Вы увидите готовность партнера брать на себя ответственность. Это сгладит существующие противоречия. В то же время возможны недоразумения в общении с друзьями. Неосторожно оброненное критическое замечание может стать поводом для обид.

Близнецам следует заняться укреплением своего здоровья. Рекомендуется активнее практиковать закаливающие процедуры, соблюдать режим дня. Также это хорошее время для избавления от вредных привычек. Если вы влюблены, не допускайте вспышек ревности по отношению к объекту симпатии.

Ракам звезды советуют избегать стрессовых ситуаций. Не перегружайте себя на работе, особенно если ваша деятельность связана с умственным трудом. Для романтических отношений и супружества эти дни складываются великолепно. Это редкое время, когда в паре будут царить любовь и взаимопонимание.

Львов ждет исключительно благоприятное время для наведения идеального порядка в доме. Ваше самочувствие в эти дни улучшится. Между тем возможны трудности в общении. Воздержитесь от слишком откровенных разговоров с партнером и ограничьте контакты с окружающими.

У Дев в первой половине недели наступает хорошее время для романтических знакомств и свиданий. Также вас ожидает много других приятных впечатлений, связанных с поездками и общением с людьми. В конце недели вы можете обнаружить, что вам катастрофически не хватает денег.

У Весов в начале недели улучшится материальное положение. Постарайтесь порадовать себя и близких полезной покупкой для дома. Она будет весьма удачной и долго прослужит вашей семье. Во второй половине недели могут возникнуть сложности в супружеских отношениях.

Скорпионам рекомендуется больше времени отводить на общение, чтение книг, учебу, поездки. Это хорошие дни для самообразования и самосовершенствования. Можно организовать пикник на даче или просто на природе. Между тем, сейчас могут возникнуть проблемы с деньгами в связи с незапланированными тратами.

У Стрельцов наступает благоприятное время для самосовершенствования. Будет полезно какое-то время побыть в тишине, в спокойной комфортной обстановке. Это поможет вам восстановить силы и достичь гармонии духа и тела. В семейных делах не делайте того, о чем вас никто не просит, иначе может возникнуть недоразумение.

У Козерогов могут исполниться некоторые заветные желания — будьте готовы к приятным сюрпризам. Сейчас следует больше времени проводить среди друзей и единомышленников. В то же время звезды не советуют вам знакомиться на улице, а также откровенничать с незнакомыми людьми. Избегайте сплетен, слухов, клеветы.

Водолеям важно проявить целеустремленность и твердость характера. В этом случае вам удастся добиться поставленных целей. Вы почувствуете, что судьба возлагает на вас больше ответственности и одновременно дает шанс на самореализацию.

Рыб ожидает хорошее время для общения, учебы и туристических поездок. Успешно пройдет урегулирование юридических споров. Звезды советуют вам сейчас плыть по течению, не вмешиваться в текущие события. В этот период вам будет трудно понять истинный смысл происходящего. // Фото: pxfuel.com

