Астрологи рассказали, кому могут повысить зарплату и выдать премию

В начале недели увеличится количество контактов. Возрастет желание отстаивать свою позицию, приводить доказательства собственной правоты. Общение будет более активным. В то же время несколько ослабнет стремление к саморазвитию. Вместо этого появится желание похвастаться своими достижениями. Не старайтесь казаться лучше, чем вы есть. Не стоит замахиваться на цели, которые объективно вам пока не по силам. В середине недели станут более гармоничными отношения в крепких любовных союзах, но при этом трудности возникнут у тех пар, в которых нет доверия друг к другу. Удачными могут оказаться новые романтические знакомства, если вы не станете форсировать события. В конце недели у вас получится расставить приоритеты, многие ситуации прояснятся, что позволит объективно взглянуть на себя и свои достижения. Можно рассчитывать на помощь со стороны влиятельных людей, но лишь в том случае, если вы будете ответственно относиться ко всему происходящему. Это время благоприятно ля тренировки силы воли и самодисциплины.

Источник: astro-ru.ru

Овнам звезды советуют более внимательно относиться к поступающей информации. Возможно, вы услышите сведения, не соответствующие действительности. Постарайтесь ограничить контакты с малознакомыми людьми, избегайте сплетен и выяснения отношений.

Тельцам рекомендуется воздержаться от посещения развлекательных мероприятий. Это потребует от вас больших расходов, но не принесет приятных впечатлений. Также сейчас не следует заниматься планированием: обстоятельства могут измениться, и планы придется менять.

Близнецам лучше умерить свои амбиции. Не стоит идти на конфликт в тех вопросах, которые не требуют срочного решения. Сейчас выгоднее набраться терпения и переждать. Вторая половина недели откроет вам дорогу к заветной цели. Постарайтесь активно действовать, тогда положительный результат обеспечен.

Ракам не рекомендуется отправляться в дальние поездки. Если начало недели застанет вас в пути, старайтесь строго следовать намеченному маршруту. Вторая половина недели благоприятствует романтическим и супружеским отношениям. Ваши чувства укрепятся, вы станете больше ценить своего партнера.

Львов в начале недели может потянуть на приключения. Однако звезды не советуют вам предпринимать действия, связанные с риском получения травмы. Вторая половина недели благоприятствует наведению порядка в доме совместно с членами семьи.

Девам не рекомендуется обсуждать с партнером острые вопросы. Даже мелкие бытовые неурядицы в этот период могут привести к конфликтным ситуациям. Вторая половина недели позволит вам решить все назревшие проблемы. Это удачное время для развития супружеских отношений.

Весам стоит уделить больше внимания своему здоровью, особенно режиму питания и качеству потребляемых продуктов. Лучше всего в эти дни посидеть на легкой диете или хотя бы не переедать. Вторая половина недели благоприятствует деловой активности. У вас все получится сделать так, как вы хотите.

Скорпионам следует быть внимательнее и терпимее в романтических отношениях. Постарайтесь не требовать от любимого человека больше того, на что он способен. Вторая половина недели позволит урегулировать все осложнения в семье. Это благоприятное время для осуществления давних замыслов, а также развлечений.

Стрельцам в начале недели желательно воздержаться от подписания любых важных документов. Крайне опрометчиво будет приглашать в эти дни гостей или устраивать семейные торжества. Вторая половина недели благоприятна для решения материальных вопросов. Вам могут оказать финансовую поддержку.

У Козерогов начало недели — не лучшее время для встреч и поездок. Лучше провести эти дни дома, в кругу семьи. Вторая половина недели, наоборот, благоприятствует путешествиям и различным контактам. На выходных вы сможете хорошо провести время, если отправитесь с друзьями на природу.

У Водолеев внимание будет сосредоточено на решении финансовых вопросов. Эта неделя позволит вам грамотно распорядиться своими деньгами и совершить удачные покупки. Успешно сложатся дела на основной работе. Возможно, вам повысят зарплату или выдадут премию.

Рыбам звезды советуют слегка умерить свои амбиции, особенно если они касаются отношений в семье. Сейчас личные желания и намерения могут столкнуться с препятствиями со стороны родных людей. В то же время это благоприятный период для реализации ваших планов, а также для путешествий и общения с друзьями. // Фото: pxfuel.com