Астрологи рассказали, кого потянет на романтические приключения

В первой половине недели не будьте чересчур падкими на комплименты и похвалу. Сейчас люди будут часто склонять вас к развлечениям и праздности. Не стоит идти у них на поводу, если вы еще не успели сделать свои дела. Со второй половины недели усилится интерес ко всему загадочному и таинственному. Это подходящий период для изучения психологии и для творчества. У многих в это время раскроются таланты в области музыки, пения, изобразительного искусства. Старайтесь доверять своей интуиции. Выходные располагают к общению с людьми, новым знакомствам. Удачными будут непродолжительные поездки.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов в начале недели могут измениться планы, касающиеся поездки или дружеской встречи. Возможно, причиной станет конфликт с кем-то из вашего окружения. Вторая половина недели благоприятствует духовным практикам и оздоровительным процедурам.

Тельцам рекомендуется воздержаться от выяснений отношений с близкими людьми. Это неподходящее время для разговоров на острые темы. Также в понедельник и вторник лучше отказаться от собеседований и поступления на работу. Вторая половина недели благоприятна для общения с единомышленниками.

Близнецам лучше воздержаться от путешествий: не исключены проблемы со здоровьем. Вторая половина недели будет удачной для контактов с влиятельными людьми. Есть вероятность знакомства с известным человеком. В этот период можно посещать массовые мероприятия и делать публичные заявления.

Раков в начале недели потянет на романтические приключения. У одиноких представителей знака возможны случайные связи. Вторая половина недели складывается удачно для общения ради обмена опытом и саморазвития. Вы можете познакомиться с человеком, который многому вас научит.

У Львов может сложиться наряженная ситуация в семейных отношениях. Это не лучшее время для открытого противостояния с с кем бы то ни было: вы сейчас особенно уязвимы. Воздержитесь также от оформления банковской ссуды и совершения крупных покупок в кредит.

Девам может показаться, что партнер по браку что-то от вас скрывает. Однако попытки вывести любимого человека на откровенный разговор вряд ли увенчаются успехом. В контактах с другими людьми не следует быть излишне доверчивыми. Помните, что любые ваши слова могут быть использованы против вас.

Весам в начале недели звезды не советуют покупать подарки для детей и возлюбленных. Есть вероятность, что ваш презент придется не по вкусу. В середине недели особое внимание стоит уделить здоровью. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков. В выходные нежелательно приглашать гостей.

Скорпионам на начало недели лучше не планировать важных разговоров с близкими — вы можете столкнуться с непониманием. В середине недели ваши чувства станут острее, вы будете склонны идеализировать своего партнера. На выходных воздержитесь от загородных поездок.

Стрельцам звезды советуют отказаться от активных контактов и поездок. Не втягивайтесь в выяснение отношений, обсуждение сплетен. Вам будет особенно комфортно находиться дома. Семейный очаг будет радовать уютной обстановкой и теплым психологическим климатом.

У Козерогов неделя складывается неоднозначно с точки зрения общения с окружающими. В поле вашего зрения могут появиться недобропорядочные люди. Опасайтесь обманов и мошенничества. Между тем это удачное время для любовных свиданий.

У Водолеев может возникнуть желание изменить свой имидж. Звезды не советуют вам этого делать, поскольку окружающие, скорее всего, скептически отнесутся к переменам в вашей внешности. Постарайтесь контролировать свои финансовые дела и избегать рассеянности, забывчивости. Держите деньги в надежном месте.

Рыбам звезды советуют воздержаться от путешествий. Особенно это относится к туристическим поездкам к морю. Вторая напряженная тема этих дней — контакты с представителями закона. Если у вас есть личный автомобиль, будьте внимательнее на дороге, не нарушайте правил дорожного движения. // Фото: pxfuel.com