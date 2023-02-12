Астрологи сулят новые интересные знакомства трем знакам

В начале недели вы сможете более объективно взглянуть свою жизнь и принять рациональные решения. Это будет касаться в первую очередь личных отношений. Если же вы приложите усилия и попробуете вместе с любимым человеком поработать над сложными моментами, которые мешают вашему счастью, то сможете значительно укрепить ваш союз. В остальных сферах жизни это время принесет возможность составить детальные планы своих действий. А уже во второй половине недели появятся и возможности для их успешной реализации. Это время высокой активности и последовательности в делах, которое необходимо провести максимально продуктивно.

Источник: astro-ru.ru

Овнам в начале недели потребуется внести коррективы в некоторые планы. Сейчас хорошее время для проведения расследований, изучения таинственных и загадочных явлений. Могут усилиться экстрасенсорные способности, вам будут сниться вещие сны.

У Тельцов наступает благоприятное время для обсуждения любых спорных моментов. Супружеские отношения укрепятся после совместного планирования будущего. В конце недели возрастает роль дружеского окружения. Женщины в этот период смогут завести в интернете перспективные знакомства.

Близнецам в начале недели звезды советуют особое внимание уделить заботе о своей репутации. Возможно, вам придется подтверждать свой уровень знаний и профессионализм. Середина недели сулит успехи в карьере. В конце недели вы сможете проявить свои лучшие качества и достичь поставленных целей.

У Раков наступает благоприятный период для стабилизации любовных отношений. Одинокие представители знака смогут завести новые интересные знакомства во время туристических поездок или выходов в свет. Семейные Раки смогут значительно преуспеть в воспитании детей.

У Львов в начале недели могут усилиться противоречия в семье. В эти дни лучше воздержаться от приема гостей в своем доме. Период с четверга по воскресенье, напротив, сулит улучшение отношений, а также сведение на нет любых конфликтов. Вы сможете спокойно обсудить с членами семьи все спорные вопросы.

Девам в начале недели звезды советуют поберечь здоровье, поскольку в это время организм может быть ослаблен. Не следует засиживаться допоздна на работе, берегите силы. С четверга по воскресенье рекомендуется уступить инициативу в делах своему партнеру.

Весам звезды не советуют тратить много денег на шопинг. Совершенные в понедельник или вторник покупки вряд ли будут удачными. Между тем уже начиная со среды наступает прекрасный период для походов по магазинам. Также вторая половина недели благоприятствует решению профессиональных вопросов.

Скорпионам в начале недели следует быть терпимее и тактичнее со своими близкими, даже если вам что-то не нравится. Во второй половине недели астрологические влияния будут более гармоничными. Это хорошее время для новых романтических знакомств, путешествий, творчества и развлечений.

До Стрельцов могут дойти слухи или сплетни, касающиеся вас либо близких людей. Будьте выше интриг, не поддавайтесь на провокации, тогда подобные неприятности очень быстро закончатся. Начиная со среды наступит благоприятное время для отдыха и релаксации. Постарайтесь чаще бывать в одиночестве.

У Козерогов эта неделя будет отмечена множеством приятных моментов. Возрастет интерес к общению с окружающими. Возможно, вас пригласят посетить дружескую вечеринку или совершить увлекательную загородную поездку. Это хорошее время для приобретения автомобиля или иного транспортного средства.

Водолеям придется столкнуться с препятствиями на своем пути. Начальство вряд ли воспримет ваши инициативы с благосклонностью. Во второй половине недели забудьте об амбициях и переключитесь на практические дела. Это удачное время для работы над повышением своего благосостояния и для ручного труда.

У Рыб усилится интеллектуальная и физическая активность. Сейчас хорошее время для записи в фитнес-клуб или в спортивную секцию. Также это подходящий период для любых творческих начинаний. Возрастает роль дружеского окружения и общения в социальных сетях. // Фото: pxfuel.com