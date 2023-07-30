Астрологи рассказали, кого ждут успехи в любви и хорошие известия

Неделя будет удачной для решения деловых вопросов. Любые проблемы и конфликты с легкостью решатся. Можно смело обсуждать наболевшие проблемы с руководством или коллегами. Взаимодействие с государственными органами и общественными организациями тоже будет вполне плодотворным. Вам может поступить заманчивое предложение о сотрудничестве, которое будет способствовать росту вашего материального благополучия. Постарайтесь не упустить этот шанс!

Источник: gadalkindom.ru

Овнам лучше всего провести эту неделю в кругу близких. Можно организовать семейный обед или прогулку с друзьями. Вы ощутите гармонию и радость от совместного времяпровождения. Для личной жизни этот период будет очень удачен. Главное – определитесь, чего бы вы хотели и ждите подходящего случая.

Тельцам рекомендуется внимательно доделать старые дела и пока что не приступать к новым. Отнеситесь с пониманием к окружающим, не накаляйте обстановку. Проявите мудрость. Начните сами управлять своей судьбой и направлять ее по нужному руслу.

Близнецам звезды советуют посмотреть вокруг и попробовать себя в новых сферах деятельности. Покажите все свои знания на практике, и у вас все получится. Начните решать свои семейные проблемы, но не спешите и не рубите сплеча. Не отказывайтесь от помощи близких и уделите внимание своему здоровью.

У Раков неделя прекрасно подходит для начала новых дел. Сейчас подходящее время для решения различных бытовых вопросов. Неделя также очень благоприятна с финансовой точки зрения. В этот период вы заложите фундамент для воплощения ваших идей и замыслов.

Львам будет сопутствовать удача, главное — не спугнуть ее. В вас столько энергии, что вы в одиночку способны свернуть горы, но не спешите. Сами вы можете наломать дров, прислушайтесь к мнению окружающих. Соблюдая это, вы можете добиться неплохих результатов.

У Дев сейчас высокий жизненный потенциал, все планы на неделю обязательно осуществятся. Больше гуляйте, займитесь шопингом или физическим трудом. Этот период пройдет для вас под флагом стабильности. Ожидайте гостей и незапланированную приятную встречу.

Весам придется заняться рутинными делами, которые уже нельзя откладывать дальше. Уделите внимание близким, окружите их заботой и вниманием. Период также располагает к поездкам на природу. Это зарядит вас новой положительной энергией.

Скорпионов ждет нестабильный период. Из вас то плещет энергия и хочется «перевернуть мир», то вы впадаете в депрессию. Вам сейчас, как никогда, необходимо быть сконцентрированными и нацеленными не результат. Дела требуют много сил, главное — не перегореть, найдите время для отдыха.

У Стрельцов не получится остаться в стороне от проблем. Придется принимать активное участие в происходящих событиях и отстаивать свою точку зрения. Будьте максимально справедливы и непреклонны. Есть вероятность получения хороших известий, которые вы давно ожидали. Также вас ждут успехи в любви.

Козероги могут задуматься о смене сферы деятельности. Принимайте решение взвешенно, не действуйте на эмоциях. Также следует позаботиться о здоровье. Ваш организм уже подает вам знаки, нужно прислушаться к нему. Дальние поездки сейчас лучше отложить.

Водолеям стоит прислушиваться к тому, что говорят окружающие, но не принимать на веру сомнительную информацию. Высока вероятность обмана, который может привести к финансовым потерям. В первой половине недели вы реализуете все свои идеи. Выходные лучше провести на природе.

Рыбам следует быть сдержанными. Сейчас нужно помнить, что «молчание — золото». Сплетни и слухи будут окружать вас. Будьте выше этого, отнеситесь терпеливо к происходящему. Планеты будут благоволить усидчивым и терпеливым людям. Сосредоточенный и кропотливый труд поможет получить желаемое. // Фото: piqsels.com