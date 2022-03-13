Астрологи рассказали, кого ждет расцвет романтических отношений

На этой неделе ожидается множество различных событий. Период благоприятен для любых начинаний. Однако прежде чем приступать к активным действиям, важно хорошо подготовиться. Поступки должны быть обдуманными и последовательными, иначе желаемого результата добиться не удастся. В начале недели станут более насыщенными личные отношения, усилится притяжение между полами. Повышается вероятность новых романтических знакомств, также возможно восстановление отношений с кем-то из бывших партнеров. Во второй половине недели ваша активность может слегка снизиться. Будет полезно вернуться к своим недавним идеям и хорошенько их обдумать.

Источник: astro-ru.ru

Овны будут сосредоточены на решении материальных проблем и вполне в этом преуспеют. У вас будет достаточное количество финансовых ресурсов, чтобы совершить крупные покупки для дома и семьи, а также для себя. Женщинам рекомендуется обновить гардероб.

Тельцам можно поэкспериментировать со своей внешностью — поменять прическу, стиль одежды или макияж. Эти изменения не останутся незамеченными для представителей противоположного пола. На вас будут чаще обращать внимание. Возможны романтические знакомства.

Близнецам рекомендуется избрать для себя спокойный жизненный ритм. Желательно не загружать себя делами, больше времени отводить на отдых и сон. Это время подходит для релаксации и осмысления последних событий. В выходные старайтесь меньше времени проводить в интернете.

Раки смогут в полной мере осознать и почувствовать поддержку друзей. В целом роль и значение близких людей в вашей жизни значительно возрастет. Ваше общение с ними станет более интенсивным. Это хорошее время для формирования планов на будущее.

Львы станут в чем-то более заметными. Вокруг вас будут происходить некие события, которые выделят вас из общей массы людей. Удача будет сопутствовать тем, кто отчетливо представляет свою жизненную цель и методично, шаг за шагом работает над ее осуществлением.

Девам можно отправляться в путешествие. Тяга к дальним странам, а также к учебе, познанию чего-то нового значительно усилится. Это удачное время для тех, кто проходит обучение или повышает уровень своей профессиональной квалификации. На выходных старайтесь осторожнее обращаться с бытовой техникой.

Весам захочется испытать острые ощущения. Это прекрасное время для тех, кто занимается экстремальными видами деятельности, спортом, туризмом. Также резко усилятся ваши сексуальные желания и способность их реализовать. Возрастет значимость интимных отношений в супружестве и в романтических связях.

У Скорпионов весьма благоприятно складываются супружеские и партнерские отношения. Скорее всего, вы откроете любимого человека в новом качестве, многое в его поведении будет вас приятно удивлять. Ваши отношения обретут второе дыхание и будут строиться на взаимной любви и уважении.

Стрельцам следует всерьез взяться за свое здоровье. Ваш организм будет иметь высокий энергетический потенциал, усилится его способность к восстановлению. Стоит воспользоваться этой благоприятной ситуацией и помочь ему укрепиться. Возможно, имеет смысл пересмотреть свой рацион и распорядок дня.

Для Козерогов эта неделя станет счастливейшим временем. Ваши романтические отношения будут подняты на невероятную высоту. Дарите любимому человеку себя, свое внимание, заботу и нежность. Также это прекрасный период для гармонизации отношений с детьми. Они будут радовать вас своими успехами и достижениями.

Водолеям лучше всего сосредоточить свое внимание на домашних делах. Отношения в семье будут складываться гармонично. Если у вас раньше были проблемы с родственниками, используйте это время для улучшения отношений с ними. Очень подходит эта неделя для приема гостей, семейных торжеств.

Для Рыб на этой неделе самое лучшее — пребывать в дороге. Вас ожидают новые люди и впечатления. Усиливается стремление к общению, появится желание быть в курсе всех событий. Возможно новое романтическое знакомство, которое в дальнейшем приведет к серьезным отношениям. // Фото: pixabay.com