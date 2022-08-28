Астрологи рассказали, кого ждет расцвет любовных отношений

Будни этой недели будут весьма продуктивными. Сейчас можно успешно вести деловые переговоры, контактировать с людьми. Усилится практическое мышление, любые идеи сейчас будут взвешенными. Возрастет внимание к деталям, легко будет складываться работа с документами. Также появится желание работать, увеличится сила воли. Благодаря поэтому сейчас вероятны успехи в работе и карьерный рост. На выходных станет сложнее объективно оценивать ситуацию. Сейчас не стоит верить словам и обещаниям. Взаимодействие с окружающими будет складываться несколько труднее, чем обычно.

Источник: astro-ru.ru

Овнам звезды советуют быть внимательнее к близким людям. Если у вас есть дети, то, возможно, вам придется побеспокоиться об их поведении. В романтических отношениях следует подумать, что нравится вашему любимому человеку. Творческим людям трудно будет сосредоточиться на каком-то одном деле.

У Тельцов наступает период расцвета любовных отношений. Хорошо в эти дни оказаться на курорте у теплого моря, отдыхать, развлекаться. Одинокие представители знака могут в поездке познакомиться с представителем противоположного пола, с которым завяжут бурный роман.

Близнецам не рекомендуется отправляться в поездки и много контактировать с людьми. В пути вас ожидают непредвиденные препятствия. Отношения со знакомыми могут испортиться из-за неосторожного критического замечания. С середины недели многие спорные вопросы удастся легко урегулировать.

Ракам придется заниматься решением материальных проблем. Ваши расходы могут вырасти, из-за чего вам нужно будет тщательнее планировать свой бюджет. В середине недели наступает время примирения и сотрудничества с окружающими людьми. На выходных нежелательно отправляться в поездки.

Львам в начале недели следует позаботиться о своем здоровье и не перенапрягаться. Также в эти дни может сорваться ранее запланированная поездка. С середины недели у вас увеличатся материальные возможности. На эти дни хорошо планировать крупные покупки.

Девам в первой половине недели рекомендуется проявлять больше заботы и доверия по отношению к любимому человеку. С середины недели наступает период творческого взлета. Перед вами откроются новые перспективы, и вы будете готовы на смелые поступки. Ваши отношения наполнятся нежностью и страстью.

Весам звезды не советуют приводить друзей в свой дом. Это может стать причиной ухудшения отношений как с членами семьи, так и с друзьями. Начиная с середины недели вам захочется спокойствия и уединения. В эти дни усилится ваш интерес к истории своей семьи.

Скорпионам в начале недели не стоит заниматься решением вопросов, связанных с оформлением документов. Возможно, вы столкнетесь с бюрократическими проволочками. Со среды наступает благоприятный период для дружеского общения. Выходные дни лучше провести в кругу семьи.

Стрельцам звезды не советуют отправляться в поездки и завязывать новые романтические отношения. В середине недели наступит удачное время для повышения вашего социального статуса. Вы станете более заметной фигурой. В выходные лучше не обсуждать с близкими серьезных вопросов.

У Козерогов в начале недели вероятны эмоциональные срывы. Старайтесь контролировать свои реакции. В середине недели вы почувствуете прилив сил и оптимизма. Это хорошее время для путешествий и учебы. На выходные дни лучше не планировать свидания.

Водолеям не рекомендуется вмешиваться в чужие дела и заниматься тайной деятельностью. Все это может привести к нарастанию напряженности в отношениях с окружающими. Во второй половине недели вы почувствуете усиление сексуальных желаний. В эти дни также могут проявиться ваши экстрасенсорные способности.

Рыбам лучше не принимать участие в соревнованиях и не затевать дома уборку. Вам может не хватить энергии, чтобы довести начатое до конца. Во второй половине недели можно планировать совместное будущее с партнером. В выходные воздержитесь от визитов на торжественные мероприятия. // Фото: pxfuel.com