Астрологи рассказали, кого ждет неожиданная награда

В ближайшую неделю вас будет переполнять энергия и желание активной деятельности. Любые цели, которые вы поставите перед собой, будут вам по плечу. Так что это удачное время, чтобы строить наполеоновские планы, которые могут изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Вы успеете воплотить жизнь все свои замыслы. Энергии хватит и на занятия спортом. В конце недели не возбраняется наградить себя за продуктивный период и устроить вечеринку с друзьями или коллегами.

Источники: astro-ru.ru, gadalkindom.ru

Для Овнов неделя обещает быть плодотворной. Вам помогут ваши лидерские качества, целеустремленность и напористость. В то же время вам придется проявить терпение и такт, поскольку кто-то из ближайшего окружения попытается вывести вас из себя. Капризы домочадцев тоже не исключены.

Тельцам рекомендуется быть внимательнее при обращении с деньгами. Излишняя доверчивость и беспечность могут привести к потере крупной суммы. Кроме того, обращайте внимание на качество употребляемых продуктов. От алкоголя и вовсе стоит сейчас воздержаться.

Близнецы проведут неделю на позитивной волне. Никаких проблем не предвидится. А вот вашим близким может потребоваться помощь и сочувствие. Не отказывайте им в поддержке, чаще говорите комплименты и слова ободрения. В противном случае вас сочтут равнодушным и черствым человеком.

Раки могут почувствовать сильную усталость. Вы чересчур много работали в последнее время и нуждаетесь в отдыхе. Старайтесь беречь свои силы, направляйте их лишь на действительно важные и неотложные дела. Во второй половине недели повышенного внимания потребует ваша семья и ближайшее окружение.

Львы смогут сполна насладиться плодами своих трудов. И даже тех, кто относился к делам спустя рукава, ожидает неожиданная награда. Личные дела тоже пойдут как по маслу. Семейные Львы будут купаться в обожании домочадцев, а одинокие сполна насладятся вниманием противоположного пола.

У Дев есть шанс неплохо заработать и завязать полезные знакомства. Не пытайтесь в отношениях с окружающими надевать маску – ваше истинное лицо гораздо привлекательнее выдуманного образа. Если неожиданно объявятся родственники или знакомые, которых вы давно не видели, не отказывайтесь от встречи.

Весы будут пользоваться успехом в обществе. Вам удастся блеснуть и внешностью, и красноречием, и интеллектом, и другими талантами. Неделя благоприятна для романтических знакомств: сейчас возможна встреча с человеком, идеально подходящим на роль вашего спутника жизни.

У Скорпионов наступает хорошее время для решения профессиональных и карьерных задач. Важно четко обозначить цель и составить план ее достижения. В личной жизни можно ждать перемен к лучшему, при условии, что вы будете держать в узде свой характер. Не критикуйте людей, старайтесь не делать из мухи слона.

Стрельцы могут спровоцировать серьезный спор на работе или дома. Не уступайте своих позиций, но постарайтесь сделать так, чтобы словесная перепалка не переросла в затяжной конфликт. Если кто-то попросит вас о материальной помощи, хорошо подумайте, прежде чем ее оказать.

Козероги могут почувствовать недовольство собой или уровнем своих доходов. Однако сейчас не лучшее время, чтобы вступать в борьбу с любого рода проблемами. В окружении одиноких представителей знака может появиться человек, который проявит к ним симпатию. Есть смысл сделать шаг навстречу.

Водолеи будут полны планов и надежд. Появятся новые идеи, увеличится уверенность в своих силах. Сейчас самое время, чтобы начать активное движение навстречу мечте. Но излишняя откровенность сейчас опасна, поэтому свои планы старайтесь пока держать при себе.

Рыбы могут столкнуться с негативными выпадами в свой адрес. Постарайтесь удержаться от ответной агрессии. Улыбка и позитив гораздо лучше урезонят обидчика. Семейным представителям знака есть смысл порадовать партнера презентом. Одиноким сейчас стоит воздержаться от романтических знакомств. // Фото: piqsels.com