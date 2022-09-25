Астрологи рассказали, кого ждет долгожданное знакомство

Начало недели благоприятно для всего, что расширяет кругозор: путешествий, обучения, общения с людьми. В это время вы сможете обзавестись новыми друзьями и приятелями. А вот для романтических отношений первая половина недели будет не слишком удачной. Ссоры и конфликты могут возникать на пустом месте, поэтому лучше не провоцировать партнера на выяснение отношений. В середине недели нежелательно заводить новые романтические знакомства и назначать любовные свидания. Конец недели будет довольно напряженным. В этот период важно избегать резких и необдуманных поступков. Если вы хотите избавиться от сковывающих вас ограничений, делать это следует мягкими методами, чтобы не навредить отношениям с близкими людьми.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов гармонично сложатся супружеские отношения. Вы сможете спокойно и без эмоций обсуждать любые спорные вопросы. Ваш партнер по браку также будет готов к конструктивному диалогу. Постарайтесь отнестись к любимому человеку с нежностью и заботой, сделайте для него что-нибудь приятное.

У Тельцов наступит благоприятное время для урегулирования материальных и бытовых проблем. Денег в семейном бюджете прибавится, вы сможете сделать важные покупки. В выходные старайтесь больше отдыхать, заниматься здоровьем и не загружать себя делами.

Близнецов ждет благоприятный период для личностного развития и творчества. Возможно, вам представится удачный шанс для демонстрации своих артистических способностей. Улучшатся и романтические отношения: вы сможете добиться взаимопонимания со своим любимым человеком.

У Раков усилится потребность в отдыхе, комфорте и уединении. Нахождение на природе поможет вам восстановить силы и гармонизировать свое душевное состояние. В середине недели следует воздержаться от приобретения подарков для детей и возлюбленных. Не рекомендуется тратить деньги на удовольствия.

Львам необходимы новые впечатления. Их вы найдете в поездках и в дружеском общении. В середине недели может исполниться ваша заветная мечта. Например, вы можете познакомиться с человеком, появления которого в вашей жизни вы долго ждали. Также вы сможете найти информацию, которую давно искали.

Девам удастся многого добиться при условии, что вы будете действовать изобретательно и целеустремленно. Прежде всего это относится к решению финансовых проблем и карьерному росту. Если вы поставите себе целью купить какую-то вещь, необходимая сумма накопится достаточно быстро.

Весы захотят отправиться в дальнюю поездку. Если вы не связаны обязательствами в семье или по работе, то ничто не сможет вам помешать. Возможно, вы неожиданно получите приглашение составить компанию друзьям в их путешествии. Это хорошее время для учебы, расширения кругозора, самообразования.

Скорпионы смогут проявить свои незаурядные способности. Если вас волновали какие-то непонятные события, теперь вам удастся понять причину происходящего. В середине недели некоторые ваши инициативы натолкнутся на сопротивление. Лучше всего подождать, когда обстоятельства поменяются в вашу пользу.

У Стрельцов улучшатся супружеские и деловые отношения. Если между вами и партнером возникли серьезные разногласия, попробуйте прибегнуть к помощи посредника. Действенным способом для примирения с любимым человеком станет составление совместных планов на будущее.

Козерогам звезды советуют заниматься наведением порядка в делах дома и на работе. Настройтесь на конструктивное решение проблем. Чем больше порядка будет в окружающем вас пространстве, тем лучше станет ваше состояние здоровья. В середине недели воздержитесь от встреч с друзьями и шумных вечеринок.

У Водолеев гармонично сложатся любовные отношения. Ваше общение с партнером станет более интересным, вы станете лучше понимать друг друга. Хорошо пройдет это время у тех, кто путешествует либо находится на отдыхе. Сейчас вполне возможен курортный роман. Старайтесь не планировать важных дел на выходные.

У Рыб неделя пройдет благополучно для семейной жизни. Воспользуйтесь этим временем для того, чтобы добиться полного взаимопонимания в семье. Также этот период удачен для решения юридических вопросов и крупных покупок. У вас появится шанс сделать условия жизни более комфортными. // Фото: pxfuel.com