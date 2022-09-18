Астрологи рассказали, кого ожидают денежные поступления

Начало недели будет довольно напряженным. Может появиться стремление к большей независимости, вы почувствуете , что вам не хватает свободы самовыражения, и это может вызвать внутренний протест. Избегайте поступков деструктивного характера. Старайтесь отдавать себе отчет в собственных действиях и их возможных последствиях. Во второй половине недели остерегайтесь резкости в общении, не нужно стараться убеждать людей в своей правоте. Принимайте самостоятельные, но не слишком резкие решения. В этот период может возникнуть некоторый хаос в мыслях, поэтому если вам в голову придет стоящая идея, постарайтесь сразу зафиксировать ее где-либо. В целом, вторая половина недели больше подходит для отдыха и развлечений, чем для напряженной интеллектуальной деятельности.

Источник: astro-ru.ru

Овны будут настроены на романтическую волну, отдых и развлечения. Если вы свободны от семейных обязательств, то эта неделя будет связана с приятными поездками и романтическими свиданиями. Если же вы связаны узами брака, вам будет трудно выслушивать замечания в свой адрес и терпеть ограничения.

Тельцам рост финансовых поступлений позволит осуществить крупные покупки. В этот период можно приобретать все, что способно сделать ваш дом более комфортным. Отношения с близкими людьми складываются гармонично. Вам будет приятно находиться в кругу семьи.

У Близнецов усилится потребность в общении. Если с кем-то из знакомых вы находились в ссоре, то сейчас настало время это исправить. Проявите инициативу, протяните первыми руку для примирения. В то же время, вам станет труднее находить взаимопонимание со своим любимым человеком.

Ракам захочется спокойствия и уединения. Если вы не связаны рабочими или семейными обязательствами, отправляйтесь на отдых за город. На природе вы обретете душевное равновесие. Также это хорошее время для духовных практик, изучения всего таинственного и труднообъяснимого.

У Львов активизируются контакты с друзьями и единомышленниками. Благоприятно будет складываться общение в неформальной обстановке. В этот период у вас получится познакомиться с людьми, которые размышляют над теми же вопросами, что и вы сами. Вам придется вести немало споров, доказывая свою точку зрения.

Девам многое будет удаваться только при условии сохранения в тайне своих намерений. Не стоит громко заявлять окружающим, чего вы хотите добиться. Попробуйте действовать тихо и незаметно. Это хорошее время для укрепления отношений с родными. Не злоупотребляйте доверием близких людей.

У Весов усилится потребность в новых впечатлениях, поэтому по возможности стоит отправиться в путешествие. Новые эмоции, события, люди помогут вам обрести внутреннюю гармонию. В то же время в семье могут возникнуть сложности из-за бытовых проблем, которые необходимо решать. Постарайтесь проявить терпение.

У Скорпионов могут возникнуть проблемы со здоровьем. Вероятны мелкие бытовые травмы. У вас может сложиться впечатление, как будто что-то или кто-то постоянно ограничивает ваши действия. Не исключена внутренняя неуверенность в целесообразности тех или иных поступков.

У Стрельцов, состоящих в браке, на этой неделе наступает полная гармония в супружеских отношениях. Любимый человек проявит себя наилучшим образом и еще раз докажет, что вы созданы друг для друга. Это прекрасное время для примирения после затяжной ссоры.

Козерогам звезды советуют не проявлять излишней жесткости и непреклонности по отношению к коллегам или членам семьи. Если вам не удастся настоять на своем мнении, не следует проламывать лбом стену. Сделайте паузу, подождите, пока изменятся неблагоприятные обстоятельства.

У Водолеев на этой неделе наступает гармония в любви и браке. Тех, кто находится в состоянии влюбленности, ждут любовные признания и множество приятных сюрпризов. Тем, кто уже состоит в браке, предстоит заново открыть для себя партнера. Скорее всего, ваш союз обретет второе дыхание.

У Рыб может возникнуть много семейных забот, однако они будут приносить вам огромное удовольствие. Вас будет радовать то, что в во всех делах вы найдете поддержку членов семьи. Между тем, на этой неделе не все ваши задумки будут реализованы. Возможно, вас будет ограничивать нехватка материальных ресурсов. // Фото: pxfuel.com