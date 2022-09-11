Астрологи сулят необычные знакомства и любовь с первого взгляда

Начало недели благоприятно для интеллектуальной и творческой деятельности. Сейчас каждый сможет найти свой способ самовыражения. Можно попробовать написать стихи, принять участие в интеллектуальных состязаниях или просто поиграть в настольные игры. Возможно, вы лучше поймете себя и свои истинные потребности. Начиная с середины недели возрастет активность в личной жизни. В этот период возможны неожиданные или необычные знакомства. Чувства будут вспыхивать очень быстро, не исключена любовь с первого взгляда. Может появиться склонность к любовным приключениям. Для существующих союзов будет характерно стремление к большей свободе и разнообразию. Звезды советуют найти новый способ совместного досуга, интересный обоим партнерам.

Источник: astro-ru.ru

Для Овнов неделя будет наполнена творчеством и любовью. Судьба готовит вам много чудесных радостных моментов, но чтобы их увидеть и прочувствовать, требуется особый настрой. С середины недели вас ждет расцвет романтических отношений. Вы сможете провести прекрасное время наедине с любимым человеком.

Тельцам вряд ли захочется уходить из дома, потому что семейный очаг будет согревать их своим теплом. Направьте свою энергию на благоустройство и украшение своего жилища. Также это хорошее время для устройства семейных праздников, приема гостей.

Близнецов ждет много интересного и приятного общения с людьми. Активизируются контакты с друзьями и приятелями, которые расскажут вам немало интересных новостей. Вы сможете примириться с соседями, если до этого у вас были напряженные отношения.

У Раков открываются прекрасные возможности для улучшения своего материального положения. Вероятен рост доходов. Возможно, вам прибавят зарплату на работе или выдадут большую премию. Наступит весьма благоприятное время для покупок. Вещи, которые вы приобретете сейчас, будут долго вас радовать.

Львы будут блистать обаянием и привлекать к себе симпатии представителей противоположного пола. Это исключительно удачное время для смены имиджа. Также сейчас благоприятный период для личностного развития. Удачно сложатся путешествия. Не исключены знакомства с необычными творческими людьми.

Девы будут находиться в спокойном и умиротворенном состоянии. Скорее всего, вам захочется уединиться от шума и суеты в каком-нибудь тихом месте. Если у вас достаточно свободного времени, можно отправиться на рыбалку или в лес за грибами. Благодаря этим занятиям вы сможете обрести гармонию в душе.

У Весов могут исполниться самые заветные желания. Для этого следует с оптимизмом смотреть в будущее и доброжелательно относиться к окружающим людям. Не отказывайтесь от приглашений встретиться в компании близких вам людей. Это зарядит вас положительными эмоциями на долгое время.

Скорпионы станут более заметными фигурами в глазах окружающих. На вас будут чаще обращать внимание. В это время судьба может дать вам реальный шанс позитивных сдвигов в карьере. Также вы почувствуете, что на вас стали чаще обращать внимание представители противоположного пола.

Стрельцов с особенной силой будут манить дальние страны. Это прекрасное время для дальних туристических поездок за новыми впечатлениями. Если вам повезет оказаться на берегу теплого моря, вполне возможен и курортный роман.

Козероги могут нередко попадать в стрессовые ситуации. Скорее всего, риску будут подвержены другие люди, находящиеся рядом с вами, вы же будете выходить сухими из воды. Также вы почувствуете усиление сексуальных желаний. Если у вас есть постоянный партнер, ваше интимное общение активизируется.

Водолеям удастся укрепить отношения с партнером. Скорее всего, это будет связано с появлением в поле вашего зрения новых людей, по сравнению с которыми ваш любимый человек будет выигрывать. Ваше сердце будет переполнять чувство симпатии и любви к своему избраннику.

Рыбам захочется привести в порядок и благоустроить пространство вокруг себя. В первую очередь это относится к вашему дому. Возможно, вы заметите, что чем больше вокруг вас порядка, тем лучше самочувствие. Улучшения коснутся и вашего рабочего места. В целом эта неделя предназначена для вдохновенного труда. // Фото: pxfuel.com