Астрологи рассказали, кому стоит ждать исполнения желаний

Начало недели благоприятствует деловой активности. Вы ощутите прилив энергии и жизненных сил, станете чаще высказывать свою позицию по самым разным вопросам и отстаивать своё мнение. Появится стремление к спорам, но большинство из них будут конструктивными. В личных отношениях в первой половине недели наступит охлаждение. В это время вы будете слишком критично относиться к своему партнеру. Сейчас подходящий период, чтобы избавиться от отживших связей, а вот начинать новые отношения нежелательно. Во второй половине недели вы станете более оптимистично смотреть на жизнь и сможете увидеть новые перспективы. Однако следует опасаться разочарований. Ваши ожидания будут основаны лишь на самом удачном сценарии развития событий, а реальность может внести свои коррективы. Не стоит также сильно надеяться на данные вам в этот период обещания.

Источник: astro-ru.ru

Овнам в начале недели стоит уделить больше внимания работе и карьере. Вы можете найти подходящую должность, которая будет интересной и высокооплачиваемой. Вторая половина недели неблагоприятна для поездок и новых знакомств. Постарайтесь не вступать в споры с родственниками.

Тельцам в первой половине недели рекомендуется уделить максимум внимания своему здоровью. В середине недели улучшатся романтические отношения. Звезды советуют больше доверять партнеру — вы увидите, насколько успешно он справляется с общими делами. На выходных откажитесь от ненужных трат.

У Близнецов может произойти размолвка с любимым человеком. Чтобы избежать этого, постарайтесь не обсуждать с ним вопросы, имеющие отношение к деньгам. Во вторник и среду наступит время гармонии и благоденствия в семейной жизни. В конце недели старайтесь во всем советоваться с членами семьи.

Раков в начале недели ждет много приятного общения, вы узнаете массу новостей, сможете познакомиться с интересными людьми. Не исключено и романтическое знакомство в поездке, курортный роман. Во второй половине недели уже не столь благоприятное время для знакомств — лучше избегать лишних контактов.

Львам может поступить информация, которая вряд ли их обрадует. Старайтесь не придавать значения всевозможным слухам и сплетням. Вторник и среда — благоприятные дни для урегулирования бытовых проблем. Вторую половину недели посвятите дружескому общению. Не стройте далеко идущих планов.

Девам звезды не советуют давать деньги в долг. Это может стать поводом для конфликта. В середине недели наступит замечательное время для творческой реализации. Попробуйте начать делать то, о чем вы всегда мечтали. Также это благоприятный период для развития романтических отношений.

Весам лучше не вступать в полемику с родственниками и начальством. Вас вряд ли поймут и уже тем более не примут вашу позицию. Просто сохраняйте свое мнение при себе, этого будет вполне достаточно. Все свободное время желательно проводить в уединении, в комфортной спокойной обстановке.

Скорпионам лучше держаться подальше от любых тайных дел и разбирательств. Возрастет потребность в принятии независимых решений. Сейчас вы сможете совершить те поступки, на которые раньше у вас не хватало смелости. В конце недели активизируются дружеские контакты.

Стрельцам удастся добиться поставленных целей, действуя тихо и незаметно. Это хорошее время для проведения расследований, наведения справок об интересующих вас людях, получения доступа к конфиденциальной информации. Можете рассчитывать на помощь и поддержку со стороны влиятельного покровителя.

У Козерогов в начале недели вероятен конфликт, причиной которого станет нарушенное обещание или договоренность. В вторник и среду могут исполниться ваши самые заветные желания. Возрастает положительная роль друзей. На выходных можно смело отправиться в увеселительную поездку.

Водолеям не стоит отступать от правил, которые приняты в вашем социальном кругу. В середине недели звезды советуют смелее отстаивать свою позицию и не идти на компромиссы. С четверга по воскресенье наступает время, когда любые риски крайне нежелательны. Избегайте финансовых авантюр.

Рыбам следует терпимее относиться к близким. Не следует требовать от партнера всего, что вам захочется, не считаясь с его желаниями. Во второй половине недели вы сможете обсуждать даже самые спорные и острые вопросы, спокойно находить конструктивные решения. // Фото: pxfuel.com