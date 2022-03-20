Астрологи рассказали, кого судьба будет испытывать на прочность

В начале недели избегайте общения с людьми, которые захотят подтолкнуть вас к активным действиям или спровоцировать вашу реакцию на что-то. Сейчас не стоит совершать поступков, вызванных давлением окружающих. Во второй половине недели вы сможете разобраться в своих собственных желаниях. Выяснив, чего вы по-настоящему хотите, вы поймете, как нужно действовать. В дальнейшем это поможет лучше контролировать свое поведение. В этот период вы раскроете в себе новые таланты и способности, в том числе довольно неординарные.

Источник: astro-ru.ru

Овны могут быть настроены на революционные перемены в своей жизни. Основным движущим мотивом для вас станет стремление к личной свободе. Вы будете крайне нетерпимы к попыткам навязать вам те или иные мнения, поступки. Однако помните, что действуя самостоятельно, вы берете на себя дополнительную ответственность.

Тельцы могут оказаться перед сложным выбором и будут испытывать неуверенность в целесообразности тех или иных своих поступков. Сейчас следует чаще оставаться наедине с собой. Это поможет вам лучше осмыслить события последнего времени. В этот период вам могут сниться яркие сны, значение которых вы осознаете позднее.

Для Близнецов неделя пройдет весьма бурно. Основные события будут связаны с вашими дружескими связями. Потребность в общении будет в этот период сильна как никогда. Тем, у кого мало друзей, сейчас удастся обзавестись новыми интересными знакомствами.

У Раков могут произойти события, в результате которых придется переосмыслить некоторые свои цели. Прежде всего они затронут вопросы вашей карьеры, но не только. Не стоит сейчас торопиться принимать радикальные решения. Лучше всего воспринимать эти дни как испытание на прочность.

Львам придется многому учиться. Это очень важный период с точки зрения формирования нравственных установок, поиска авторитетов, на которых хотелось бы равняться. Возможно, усилится интерес к вопросам религии, философии, морали. Возможно знакомство с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни.

Девы могут часто попадать в экстремальные ситуации. Ваше внимание будет привлекать информация, связанная с криминальной хроникой, происшествиями. Усиливаются в этот период и сексуальные потребности. В интимных отношениях будет доминировать стремление к новизне и остроте впечатлений.

У Весов могут произойти изменения в деловом партнерстве и в супружеских отношениях. Возможно, партнер станет вести себя излишне независимо. Постарайтесь не высказывать претензий. Продолжайте невозмутимо делать то, что считаете нужным, тогда отношения быстрее нормализуются.

Скорпионам следует обратить внимание на свое здоровье и повседневные обязанности. Если в делах у вас будет царить полный хаос, то и самочувствие может ухудшиться. И наоборот, если вы упорядочите свой режим, займетесь гимнастикой и закаливанием, то это положительно отразится и на ваших успехах на работе.

Стрельцов ждет испытание чувств на прочность. Сейчас вы будете очень сильно ценить личную свободу. Постарайтесь пойти на компромисс и поставить объект своей симпатии в центр собственных интересов. В этом случае ваши отношения не только уцелеют, но и обретут чувство новизны и яркости.

У Козерогов неделя пройдет в суете и заботах. Основное ваше внимание будет приковано к семейным делам. Возможно, вы почувствуете большое желание что-то поменять в доме. Рекомендуется заранее обсудить с членами семьи все желаемые изменения, заручиться их поддержкой.

У Водолеев неделя пройдет весьма динамично и увлекательно. Вас ожидает множество контактов и самой разной информации. Потребность быть в курсе текущих событий, происходящих с друзьями, знакомыми или родственниками, можно будет удовлетворить как при личной встрече, так и по телефону.

Рыбы будут обеспокоены тем, где взять деньги, и проявят при этом немалую фантазию и выдумку. Звезды советуют тратить ровно столько, сколько вы зарабатываете. Не исключены разногласия с вашим любимым человеком. Постарайтесь не вступать в дискуссию —это лишь усугубит противоречия. // Фото: pixabay.com