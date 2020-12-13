Астрологи рассказали, кого ожидают судьбоносные встречи

Первая половина недели благоприятствует саморазвитию, можно будет яснее увидеть перспективу, понять, в каком направлении нужно двигаться. При этом не стоит спешить с принятием решений и стремиться к быстрым результатам. Сейчас лучше работать на будущее, энтузиазма для этого вам обязательно хватит. В середине недели наладятся личные взаимоотношения. В существующих союзах чувства укрепятся, усилится притяжение друг к другу. Вполне возможны и новые знакомства – общение между представителями противоположных полов в этот период становится более интенсивным. В конце недели не следует принимать резкие решения, касающиеся вашей личной жизни, а также вступать в случайные связи. Даже если вы свободны, новые знакомства сейчас вряд ли перерастут в прочные отношения.

Источник: astro-ru.ru

Овны в начале недели могут узнать новости, которые не вызовут у них доверия. Разобраться, где ложь, а где истина, вам помогут друзья. Во второй половине недели наступит удачный период в личной жизни. Одиноких представителей знака ждет встреча с человеком, с которым они смогут построить серьезные отношения.

Тельцы будут стоять перед необходимостью принятия ответственных решений. Вы сможете успешно разобраться в делах, связанных с наследством, недвижимостью. Окрепнут ваши взаимоотношения с родственниками. Постарайтесь уделить им больше внимания: сходите в гости или пригласите их к себе.

У Близнецов цели и приоритеты могут часто меняться, что вызовет негативную реакцию у вашего партнера. Вам стоит делиться своими планами, делать их вашим общим достоянием. Чтобы достичь успеха в чем-либо, необходимо учитывать интересы всех сторон.

Раки будут усиленно работать, стремясь к своим целям. Однако не любая идея сейчас может быть осуществлена. Старайтесь опираться на свой опыт в деятельности, в которой хорошо разбираетесь. Разного рода эксперименты и новаторства сейчас вряд ли дадут стоящий результат.

Львам рекомендуется сосредоточиться на личных взаимоотношениях. Сейчас отличное время сделать что-то приятное своему партнеру. Одиноким представителям знака не стоит размениваться на случайные связи, чтобы не упустить человека, с которым вы могли бы построить прочный союз.

У Дев первая половина недели подходит для решения бытовых вопросов. Это хорошее время для уборки или мелкого ремонта. Однако любые свои действия стоит согласовывать с супругом – это поможет избежать ссор. Во второй половине недели вам будет наиболее приятно отдыхать у себя дома.

Весы в первой половине недели ожидает много флирта и приятного общения. При составлении своих планов важно избегать суеты и спонтанности – в противном случае вы вряд ли сможете все успеть. Вторая половина недели может принести вам новые идеи. Круг ваших друзей и единомышленников расширится.

У Скорпионов начало недели будет благоприятным для совершения покупок. Вы будете расходовать деньги экономно и только на нужные и качественные вещи. Во второй половине недели можно работать над своим имиджем. Все затраты на эти цели со временем обязательно окупятся.

Стрельцы в начале недели станут любознательными, готовыми к общению. Однако препятствием к взаимодействию с окружающими может стать ваша консервативная позиция. В это время не стоит быть излишне упрямыми. Во второй половине недели избегайте конфликтов с членами вашей семьи.

Козерогам не рекомендуется много общаться. Сейчас вы можете получить неверную информацию или случайно рассказать о своих или чужих секретах. В тишине и спокойствии можно подумать и решить финансовые вопросы, проанализировать свое материальное положение и найти способы его улучшения.

У Водолеев в первой половине недели может заметно расшириться круг общения, появится возможность найти единомышленников. Вторая половина недели прекрасно подходит для поиска общих интересов с партнером по браку и встреч с друзьями.

Рыбам рекомендуется набраться терпения и не принимать спонтанных решений. Последовательный путь к своей цели и отличное видение перспективы сейчас помогут добиться успеха практически в любой сфере вашей жизни. Для работы окажется благоприятной вторая половина недели. (Фото: newstes.ru)