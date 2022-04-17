Астрологи рассказали, кого ожидает новый подъём чувств

В начале и середине недели попробуйте отказаться от своей обычной стратегии поведения в тех или иных ситуациях. Различные внешние факторы будут подталкивать вас к принятию творческих и неординарных решений. Советы окружающих сейчас могут оказаться весьма полезными. Конец недели будет богат на события и благоприятен для всевозможных начинаний. В этот период у вас появится много новых интересных идей. Возможно, вы почувствуете тягу к духовному развитию и самосовершенствованию. Старайтесь оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются.

Источник: astro-ru.ru

Овнам не рекомендуется вступать в споры с партнерами по браку или бизнесу. Старайтесь воздерживаться от критических замечаний и не пытайтесь повлиять на поведение других людей — это приведет только к ответной критике в ваш адрес. В конце недели будет удачным шоппинг.

Тельцы могут ощущать какие-то ограничения. Вам будут мешать действовать либо внешние обстоятельства, либо внутренние сомнения. Ищите опору в друзьях. Возможно, им также потребуется ваше участие и поддержка. Это прекрасное время для планирования дел на ближайшее будущее.

У Близнецов может произойти кратковременная размолвка с партнером. Возможно, поведение любимого человека вам покажется недостаточно внимательным. Однако вскоре ситуация в личной жизни нормализуется. Во второй половине недели рекомендуется больше прислушиваться к подсказкам своей интуиции.

Ракам могут напомнить о себе некоторые бытовые проблемы, решение которых вы откладывали. Однако вряд ли у вас будет энтузиазм для выполнения накопившихся дел. Вам захочется побыть в тишине и уединении, но вы будете лишены такой возможности. В конце недели у вас могут появиться новые друзья.

Львам лучше ограничить взаимодействие с окружающими людьми. Нежелательно в этот период ходить в гости, отправляться в поездки со знакомыми. Лучше всего проводить эти дни в одиночестве, занимаясь своим хобби. Вторая половина недели потребует от вас принятия ответственных решений, особенно в финансовой сфере.

Девам стоит быть осмотрительнее в своем поведении — возрастает вероятность получения травм. Другая проблемная тема этих дней — финансовые трудности, нехватка наличных денег. Вторая половина недели складывается удачно для посещения торжественных мероприятий.

У Весов начало недели будет довольно сложным. Ваш партнер может проявлять высокую активность и ожидать от вас поддержки и понимания. Однако вы будете испытывать сомнения и неуверенность. В конце недели напряженность постепенно спадет, начнется более светлое и радостное время.

Скорпионам звезды не советуют в первой половине недели заниматься ремонтом в квартире. Также берегите здоровье, поскольку в эти дни иммунитет может быть ослаблен. Вторая половина недели будет связана с расцветом романтических отношений. Вы можете испытать новый подъем чувств.

Стрельцам, у которых есть дети, придется побеспокоиться об их поведении. Они могут совершенно выйти из-под контроля. Другая напряженная тема — романтические отношения. Возможно, близкие будут оказывать давление на вашу личную жизнь.

Козерогам в начале недели придется разрываться между домашними делами и работой. Постарайтесь более равномерно распределить нагрузку, чередуйте активность с отдыхом. Вторая половина недели пройдет намного приятнее. Романтические отношения будут переживать подъем.

Водолеям лучше избегать новых знакомств. Сейчас неблагоприятное время для романтических отношений. Ваши чувства могут колебаться от сильной любви до полного неприятия партнера. Вторая половина недели принесет мир и гармонию в семейные отношения. Вы сможете примириться с родственниками.

Рыбы в начале недели будут озабочены состоянием своих финансов. У семейных Рыб могут увеличиться расходы на детей. Во второй половине недели расширится круг ваших знакомств, вы сможете узнать много новостей. В выходные удачно пройдет поездка за город. Вы весело проведете время и хорошо отдохнете. // Фото: pixabay.com