Астрологи предупреждают, что всем понадобится смелость

Начало недели обещает быть удачным. Вас будут нередко посещать новые идеи, а возросшая активность и решительность поможет осуществить многие из них. Главное — избегайте суеты и спешки и тщательнее обдумывайте свои действия. Это время личных достижений, поэтому стремитесь к самостоятельности. Проявление инициативы, смелость и открытость пойдут на пользу в течение всего этого периода. В середине недели лучше ни с кем не спорить и избегать общения с неприятными вам людьми. Не стоит быть чрезмерно напористыми во время разговоров, ругаться и переходить на личности. Старайтесь мыслить позитивно, так как негативные мысли могут запросто материализоваться. Вторая половина недели позволит вам осознать собственные достоинства, проявить силу характера, обратить на себя внимание окружающих. В это время вы сможете приблизиться к достижению своих целей.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов в начале недели повысится работоспособность и усилится аппетит. Проявляйте заботу о близких людях. Это время потребует от вас ответственности и практичности. В середине недели вы можете столкнуться с какими-то препятствиями. Важные дела лучше отложить на выходные.

У Тельцов наступит время смелых решений. Прежде всего это относится к тем, кто переживает период влюбленности. Это очень оптимистичный период, когда с вами будет происходить много радостных событий. Если у вас есть дети, уделите им больше внимания.

Близнецы в начале недели захотят отдохнуть, побыть в тишине. Желательно, чтобы у вас было такое место, где вы можете уединиться. В конце недели вы можете почувствовать усиление сексуальных потребностей. Если у вас нет постоянного партнера, то в этот период вы сможете завести романтическое знакомство.

У Раков наступает благоприятный период для активного дружеского общения. Если вас пригласят на пикник или на вечеринку, соглашайтесь без раздумий. Возможно, вы познакомитесь с новыми интересными людьми. В конце недели можно вместе с любимым человеком заниматься планированием будущего.

Львам рекомендуется ставить перед собой смелые цели и активнее действовать. Это удачный период для реализации амбициозных задач. Улучшатся отношения с родственниками. Если вы находились с ними в ссоре, то самое время предпринять шаги к примирению.

Девы в начале недели могут заинтересоваться серьезными морально-нравственными вопросами. Вы почувствуете усиление тяги к знаниям, учебе. Активизируется ваше общение со знакомыми, живущими вдалеке от вас. Между тем, это не лучшее время для романтических отношений: не исключены ссоры.

У Весов наступит благоприятное время для прояснения вопросов, которые долгое время вас волновали. Усилится тяга ко всему таинственному, запретному. Романтические свидания в эти дни оставят самые приятные впечатления. В середине недели могут ухудшиться отношения в семье.

Скорпионы смогут укрепить свои отношения в партнерстве. Это касается не только работы, но и личной жизни. Ваш любовный союз станет крепче, если вы начнете вместе обсуждать общие проблемы. Друг семьи может сыграть положительную роль в гармонизации ваших отношений.

У Стрельцов наступает благоприятное время для укрепления своего здоровья. Защитные силы вашего организма возрастут, и многие болезни отступят сами собой. Постарайтесь не обсуждать с любимым человеком темы денег, подарков и покупок: могут возникнуть разногласия, которые приведут к ссорам.

У Козерогов неделя складывается замечательно для творчества и воспитания детей. Вы почувствуете, что умеете смотреть на многие вещи нестандартно. Также это гармоничные дни для романтических отношений. В середине недели постарайтесь не делать того, о чем вас никто не просит — инициатива бывает наказуема.

Водолеи будут чувствовать особое расположение к семье. Дом станет для вас не только крепостью, но и уютным гнездышком. Это хорошее время для проведения любых домашних работ. Общение вне семьи стоит ограничить, поскольку до вас может дойти какая-то информация, которая будет вам неприятна.

Рыб ждет множество контактов и встреч. Несмотря на интенсивное общение, вы всюду будете успевать, а многие дела решатся на удивление легко и быстро. Это те дни, когда особую важность приобретают ваши связи. Супружеские отношения также станут конструктивными и гармоничными. // Фото: pixabay.com

