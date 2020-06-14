Астрологи предсказали удачные выходные представителям восьми знаков

В начале недели к вам в голову могут прийти утопические идеи и нереалистичные мечты. Не пытайтесь сразу же воплощать их в жизнь. Будьте разумными, не растрачивайте вашу энергию напрасно. Избегайте людей, которые будут пытаться навязать вам свою идеологию или мировоззрение. Вторая половина недели благоприятна для общения и расширения кругозора. В разговорах сейчас не стоит проявлять резкость, давить на людей, демонстрировать свое превосходство. Учитывайте, что в это время обстоятельства могут складываться совершенно непредсказуемо и часто будут сильнее вас. В личных отношениях избегайте однообразия. Возможны новые знакомства. Они могут стать удачными, если вы не будете форсировать события.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов вся неделя, за исключением выходных, складывается довольно напряженно. Вы будете не склонны идти на компромиссы, появится тяга к независимости и свободе от обязательств. Попробуйте в этот период избегать обсуждения наиболее острых вопросов. На выходных в семейной жизни воцарится гармония.

Тельцам необходимо больше времени уделять своему здоровью. Не забывайте чередовать работу с отдыхом и соблюдать режим дня. Выходные дни пройдут весьма позитивно. Успешно сложатся поездки, знакомства, общение в кругу друзей. Возможны хорошие новости от родственников и знакомых.

У Близнецов усилится стремление к веселому и праздному времяпровождению. Особенно это относится к тем, кто влюблен. Вас мало будут интересовать повседневные дела. Постарайтесь за весельем не забыть о своих обязанностях. Если вы хотите достичь гармонии в любви, нежелательно совмещать встречи с любимым человеком и дружеские посиделки.

Ракам придется буквально разрываться между работой и домом. Главное в такой ситуации — не нервничать, спокойно все взвесить и методично взяться за выполнение обязанностей. Старайтесь не выпускать ситуацию из-под контроля. Выходные дни пройдут в спокойной обстановке, располагающей к учебе, творчеству, духовному и физическому развитию.

У Львов большая часть недели пройдет весьма хлопотно. Возможно, вы будете вовлечены в интенсивные контакты с окружающими людьми, однако вряд ли общение с ними будет приятным. Это неподходящее время для заключения каких-либо соглашений. Постарайтесь избегать любой суеты. Выходные дни рекомендуется провести в тишине и уединении.

У Дев наиболее проблемным станет финансовый вопрос. Несмотря на энергичные усилия заработать как можно больше денег, вы вряд ли ощутите рост доходов. Скорее всего, в этот период возрастет число непредвиденных трат. Не исключено, что стоимость ремонта или замены каких-либо деталей превысит ваши финансовые возможности, поэтому потребуется взять денег взаймы.

Весам, состоящим в браке, на этой неделе вряд ли удастся расслабиться. Поведение партнера может оказаться настолько непредсказуемым, что, пытаясь контролировать любимого человека, вы совсем потеряете терпение. Отношения стабилизируются ближе к выходным. Поэтому в будние дни лучше не тратить время на споры, а заняться чем-нибудь продуктивным.

У Скорпионов будние дни будут связаны с повышенным риском травматизма. Особенно это относится к тем, кто работает на производстве. В этот период вы можете испытывать беспричинное беспокойство. Не следует долгое время оставаться в одиночестве, в замкнутых пространствах. Выходные дни складываются благоприятно для путешествий, учёбы и романтических приключений.

Стрельцы могут потерять терпение и захотят как можно быстрее добиться реализации своих планов. В только начавшихся любовных отношениях поспешность во время ухаживаний может привести к расставанию. Будьте терпимее к своим друзьям, даже если они высказывают иное мнение, чем вам бы хотелось. Выходные дни станут островком спокойствия и гармонии в семейной жизни.

Козерогам придется отстаивать свои интересы в сложной и изнурительной борьбе. Для того чтобы доказать свою правоту, придется изрядно потрудиться. На выходных ситуация станет более гармоничной. В это время окружающие люди проявят готовность оказать вам необходимую помощь и поддержку.

У Водолеев, проходящих обучение на курсах или в образовательных заведениях, эта неделя может стать весьма беспокойной. Сложности могут также возникнуть у тех, кто находится в туристических поездках. В пути возможны задержки, смены маршрута, что негативно отразится на вашем впечатлении от поездки. Выходные дни складываются удачно для наведения порядка дома и на работе.

Рыбам придется прилагать немалые усилия для того, чтобы выровнять баланс в бюджете, нарушенный незапланированными финансовыми расходами. Рекомендуется аккуратнее относиться к своему имуществу. Выходные дни принесут много приятных впечатлений. Это прекрасное время для творчества и встреч с любимым человеком.

