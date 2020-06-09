Создать триколор своими руками предложили жителям Карелии

Стать авторами грандиозной онлайн-мозаики из российских флагов предложили жителям Карелии Министерство культуры РФ и Музей Победы. Праздничный виртуальный коллаж «Цвета российского флага» создадут из фотографий триколоров, выполненных интернет-пользователями со всей России. Увидеть красочную мозаику можно будет 12 июня на портале «КультураРФ».

Организаторы призывают проявить творческий подход и сделать символический триколор своими руками: нарисовать, изготовить коллаж, вышить или даже испечь торт. К флешмобу уже присоединились жители разных регионов − от Ленинградской до Челябинской области. Среди самых активных − участники из Московской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской, Тульской, Тверской областей. На почту музея прислали триколоры из игрушечных машинок, страз, цветов, камней, пряжи, бисера.

Внести свой вклад в создание патриотической мозаики и принять участие в акции в честь Дня России может любой желающий. Для этого необходимо до 10 июня отправить свою фотографию с флагом на электронный адрес muzeipobedi@yandex.ru или опубликовать на странице в социальных сетях Facebook, ВКонтакте или Instagram с хэштегами #ДеньРоссии #НашВыборПобеда и #ЦветаРоссийскогоФлага. Необходимо указать свой город и размеры триколора.

В День России, 12 июня, многочисленные фотографии превратятся в масштабную красочную мозаику. Посмотреть трансляцию этого события можно на портале «Культура.РФ». Самые креативные снимки станут частью онлайн-выставки на официальном сайте Музея Победы.

Подробнее об акции «Цвета российского флага» читайте на сайте Музея Победы.